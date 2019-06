Fox: Es hora de corregir, dice por dicho de Susana Zabaleta

México.- El pasado lunes [ayer] la actriz Susana Zabaleta pidió disculpas a los mexicanos por confiar en el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras su dicho el ex presidente Vicente Fox hizo un llamado a los mexicanos de "corregir" y "restaurar equilibrio de poderes".

Asimismo Vicente Fox demostró apoyo a Zabaleta y le escribió: "No estás sola Susana, todos los Mexicanos nos equivocamos con AMLO".

"No estás sola Susana, todos los Mexicanos nos equivocamos con AMLO. Es hora de corregir y ponerle riendas al caballo desbocado. 2021, ganarle el congreso y restaurar equilibrio de poderes", dice el tuit completo.

Especial

Susana Zabaleta dio de que hablar con una reciente publicación en su cuenta de Twitter, donde aseguró estar decepcionada del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la falta de recursos para la Cultura.

Susana Zabaleta compartió un fragmento de una columna que escribió el periodista Sergio Sarmiento para el diario Reforma. En dicha columna el comunicador señaló: “después del triunfo de AMLO, la cantante y actriz Susana Zavaleta declaró entusiasmada: 'yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin, después de no sé cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura…¡Vete a volar, Gaviota!’. Parece que se equivocó”.

La artista reconoció vía Twitter que se equivocó al respecto. Junto con este texto manifestó: "mi querido Sergio Sarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante. “Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos".

Cabe señalar que Susana Zabaleta no es la primera famosa que causa polémica al hablar de AMLO. Anteriormente la modelo y conejita Playboy Celia Lora, generó gran escándalo al bromear sobre la muerte del Presidente de México.

En una visita al programa "La Saga" de Adela Micha, comentó entre broma que le había pedido a una amigo piloto, que asesinara a Andrés Manuel López Obrador. "Le dije, ‘mátalo por favor, fíjate kamikaze, hazlo por el país’, pero me ignoró".

Posteriormente en una entrevista para el programa Venga la Alegría, Celia Loraaclaro la situación: "tírenme de a loca, es muy fácil pero no sé por qué les pega tanto. Yo no estoy diciendo que estábamos muy bien cuando estaba Peña Nieto y La Gaviota, claro que no. Yo creo que estamos permanentemente mal, pero ojalá que sea algo que nos calle la boca a los que lo decimos de broma porque, supérenlo, fue broma no sean tontos".