Fox: México necesita un Presidente, no un pastor evangélico

México.- De nueva cuenta el ex presidente de México, Vicente Fox arremetió, en Twitter, contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El nuevo ataque de Fox contra AMLO está constituido de tan solo dos líneas de texto que publicó en su página oficial de Twitter.

México necesita urgente un Presidente, No un pastor evangélico Salvador de almas, escribió el ex presidente.

Tras su mensaje Vicente Fox recibió una serie de respuestas, entre las muchas reacciones que provocó su tuit se pueden leer muchas malas.

"Tu hija necesita urgentemente un padre, no un pastor salvador de almas de nxivm, mal padre!", escribió un usuario que se lanzó contra Fox.

Otro usuario escribió: "Eso mismo se preguntaron aquellos que votaron por un tal Fox en 2000, ¿ dónde se habría metido?, que no gobernaba. ¿Pastor de almas? naah! hay presidente te guste o no. Tranquilo, ya no odie, mejor observe en silencio".

México tiene el mejor presidente de la República que jamás ha tenido.

Vicente Fox siempre ataca a AMLO

Esta no es la primera, y quizás no sea la última vez en que el ex presidente de México, tunde a AMLO. El pasado 24 de junio Fox convocó a través de su cuenta de Twitter a una segunda marcha para manifestarse en contra de las políticas aplicadas por el actual gobierno encabezado por del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su red social, el ex mandatario panista invitó a sus seguidores a unirse a la movilización este próximo 30 de junio del presente año, en rechazo a los problemas actuales que aquejan al país. En una serie de tuits, Fox Quesada exhortó a los ciudadanos a estar unidos y protestar contra los problemas que predominan en el gobierno de López Obrador, como la migración, los asesinatos, las consultas que propone, el supuesto mal manejo de las políticas públicas, los recortes presupuestales y la supuesta improvisación del actual presidente de la República.

"Por esto y mucho más, participa en la gran marcha el próximo 30 de junio. Por México vale la pena", escribe Vicente Fox en su Twitter".