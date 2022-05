Fox llama “narco-presidente” a AMLO tras encuentro de hombres armados con periodistas en Sinaloa

El expresidente Vicente Fox Quesada, hizo uso de la red social Twitter para afirmar rotundamente que lo acontecido el pasado viernes en la carretera que une Badiraguato, Sinaloa con Guadalupe y Calvo Chihuahua, sucedió “Porque es: NARCO-GOBIERNO, NARCO-PRESIDENTE”.

Así ha reaccionado públicamente quien fuese presidente de México en el primer sexenio del siglo XXI, luego de que un retén con gente armada detuviera a un grupo de periodistas que tenían como objetivo cubrir las actividades del presidente de la República en la región.

AMLO consideró normal lo sucedido ya que aseguró hay colectivos de gente en esta región del país cuidando que no haya gente armada en la zona "no solo en Sinaloa en algunos lugares del país hay personas que están actuando y pensando que se debe cuidar una región, que no se lleven armas, a veces se dan confusiones", dijo el presidente.

Vicente Fox, quien es un asiduo usuario de Twitter, hizo un “twit” anterior donde se refería a la información compartida por Azucena Uresti periodista de Milenio.

“El presidente consideró que “no pasa nada “con el retén de civiles armados instalado en inmediaciones de La Tuna, Badiraguato, que detenía vehículos que circulaban por la zona mientras él realizaba una gira por la región”, compartió la periodista.

“Claro que es: NARCO-GOBIERNO”, afirmó Fox Quesada.

Una hora más tarde, el usuario @MaxKaiser cuestionaba “¿Por qué está haciendo lo que quiere el crimen organizado por todo México?”.

A lo que Fox respondería “Porque es: NARCO-GOBIERNO, NARCO-PRESIDENTE”.

No es la primera vez que el exmandatario aprovecha el abultado número de seguidores (un millón 400 mil) cosechados en esta red social para hacer llegar sus mensajes a la actual administración del presidente López Obrador.