Fox pide que el Frente Amplio se abra ¿al PRI?

México.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada se pronunció por invitar al PRI a la integración del Frente Amplio Democrático (FAD).

"Lo bueno que se estén agrupando, lo malo que están discriminando",respondió a los reporteros que le cuestionaron el reciente acuerdo entre el PAN y el PRD para ir juntos hacia las elecciones del 2018 en un frente amplio.

Abundó:

"Lo que yo no encuentro gran ventaja es todo contra uno. Realmente yo no veo el sentido de eso. Por qué no invitan al PRI, qué tiene de raro. Lo que necesitamos es ir todos juntos, yo no entiendo todo eso de ir en contra del PRI".