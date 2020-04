Fox propuso subir el IVA con diputados del PAN en 2001

CDMX.- El expresidente Vicente Fox no sólo le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador para aumentar el IVA a alimentos y medicinas al inicio de su administración, la propuesta también fue impulsada en la Cámara de Diputados por la fracción del PAN.

De acuerdo con la revista Proceso, en diciembre de 2001 los diputados del PAN propusieron ante la Cámara aplicar el IVA del 15 % a alimentos y medicamentos.

La propuesta de Fox planteaba compensar el aumento entregando 108 pesos mensuales a las personas inscritas en el programa Progresa, pertenecientes a sectores de bajos recursos, los más vulnerables ante el aumento.

La iniciativa no llegaría a materializarse, sería hasta 2010 que Felipe Calderón Hinojosa retomaría la idea y el IVA sufriría un aumento del 15 al 16 % en general, y del 10 al 11 % en zonas fronterizas.

Foto: AP

El pasado jueves, el presidente López Obrador recordó que Fox le pidió ayuda para aplicar el aumento en el 2000, cuando acababa de resultar electo y él (AMLO) era el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal:

"El Presidente me dijo una vez, cuando yo era Jefe de Gobierno y él era Presidente electo, antes de que entrara: 'ayúdame para cobrar el IVA en medicamentos y alimentos'. Le digo: 'no, no puedo', 'es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza', así con sus palabras coloquiales", relató AMLO.

López Obrador añadió que por aquel entonces ya había convencido a Fox quien sería el Secretario de Hacienda, Gil Díaz, quien se había desempeñado como subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Salinas.

El titular del Ejecutivo asegura que se opuso a la medida porque afectaría a los más pobres.

"Por eso hablo de cambio ahora y de ahí salió la frase aquella de que: Vamos a aumentar el IVA en alimentos y medicamentos, yo le argumentaba que se iba a afectar a los pobres y él me repicaba que no porque se les iba a devolver hasta copeteado. Mi respuesta fue: ya cuando se les devuelva copeteado ya van a estar muertos".

