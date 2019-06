Fox señala sumisión a Trump y las redes sociales contra atacan

Guanajuato.- El ex presidente de la República de México, Vicente Fox Quesada, acusó los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador como “sumisos seguidores de Trump”. En una muestra de inconformidad, sobre los acuerdos alcanzados por la delegación mexicana en la reunión con sus homologas en los Estados Unidos, para evitar la aplicación de aranceles a productos nacionales a cambio de reforzar estrategias en materia de migración.

Tales acusaciones fueron producto de las negociaciones en las que México se comprometió a dar asilo, empleo, seguridad social y educación a las familias migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos Americanos, sin olvidar el despliegue de la Guardia Nacional a lo largo del territorio nacional, con mayor énfasis en la frontera sur.

Que dicen ustedes seguidores de Lopez. También ahora son sumisos seguidores de Trump?

Y México?

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales reaccionaron, a las acusaciones de Vicente Fox, rememorando la relación que el mandatario tuvo con el entonces presidente estadounidense Goerge W. Bush.

Durante el mandato de Fox, México fue sede de la conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, propiciada por la ONU, que se desarrollo del 18 al 22 de marzo del 2002, en Monterrey, Nuevo León. Donde surgió esa inolvidable frase dicha por Fox al entonces presidente de Cuba: “Comes y te vas”.

Hasta el momento, algunos cibernautas acusan a Fox de cometer él mismo pecado del que él está acusando al actual gobierno, el de ser “sumisos seguidores”. Pues se creyó que tal grosería estuvo indirectamente involucrado Bush.

En ese entonces Fox se justifico ante Fidel Castro diciendo que su presencia en la reunión internacional podría llegar a representar “una buena cantidad de problemas” en cuestiones de seguridad y atención.

La reacción de Fidel Castro fue recordarle a Fox que la invitación recibida era por parte de la ONU, por lo tanto no le podía impedir la asistencia al evento por que “daría lugar a un escándalo mundial” e incluso le advirtió que haría pública la conversación

“Si usted es el anfitrión y me lo prohíbe, no me quedara más remedio que publicar el discurso mañana” anunció Castro a Fox antes de revelar dicha conversación telefónica.

Cabe destacar que Fox no es la única figura política que se ha manifestado en contra de los resultados de las negociaciones entre México y estados unidos. A él se suman Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que calificó de “inmoral e inaceptable” dichos acuerdos