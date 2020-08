Fracasan hasta 100 amparos de familia y cómplices de César Duarte, exgobernador de Chihuahua

Chihuahua.-Entre ochenta y cien amparos ha tramitado la familia y cómplices del círculo empresarial del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quienes buscan la protección de la justicia federal para obtener algún tipo de ventaja jurídica, pero en todas las demandas han fracasado, aseguró el consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.

Adelantó que se espera que más personas cercanas a Duarte realicen la promoción de amparos, como una acción preventiva, debido a que este recurso es muy utilizado por aquellos que presuntamente piensan que en cualquier momento pueden ser detenidos y que seguramente los tramitarán sus allegados.

El responsable jurídico del gobierno de Javier Corral mencionó que "lo que pasa que son amparos sin sustento, son amparos que buscan encontrar algo y los jueces de Distrito se los han negado, porque no tienen sustento jurídico alguno para que puedan concederse", agrega el abogado.

Además, explicó que "esos amparos son de los denominados buscadores, que buscan la posible existencia de una orden de aprehensión o de una orden de detención y bueno seguramente no lograron el objetivo y por eso los jueces de Distrito niegan los amparos, en virtud de no existir los actos que están reclamando, por lo cual ya no existe una materia para ese amparo".

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte se espera su extradición a México en diciembre, asegura el Gobierno de esa entidad. | Reforma

Por ello, consideró que "por eso los jueces de Distrito niegan los amparos en virtud de no existir los actos que están reclamando, por lo cual ya no existe una materia para ese amparo", agrega.

Investigaciones a allegados a Duarte

El círculo cercano del exmandatario de Chihuahua se está investigando, que incluye tanto su familia y los empresarios con que tenía relación, pero hasta que sean judicializados se conocerá el resultado final de las indagatorias, menciona Espinoza.

En tanto, el gobernador Javier Corral estimó que podría ser extraditado en diciembre el exmandatario César Duarte, debido a que asegura que en la próxima audiencia que tendrá con las autoridades de justicia estadounidense, que será el 31 de agosto, seguramente se le negará la libertad bajo fianza.

El actual gobernador de Chihuahua asegura que Duarte ya perdió 30 amparos que tramitó desde el 2017 y explicó que la mayoría de los juicios de amparo fueron resueltos por tribunales federales a favor del Gobierno del Estado.

Las investigaciones en relación a las irregularidades identificadas en el patrimonio del ex Gobernador y de su entorno, continúan, no han culminado, siguen su curso y de hecho pueden dar origen a nuevas acusaciones formales ante los tribunales, señaló.

Añadió que las indagatorias entorno al ex gobernador no son de competencia exclusiva del Estado de Chihuahua, sino también del ámbito federal, quienes participan a través de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.



