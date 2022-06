¿Fractura en el PRI? Loret de Mola exhibe cómo 'Alito' Moreno bateó a priistas que le pidieron renunciar

El periodista también dio a conocer que se está planeando otra reunión entre priistas para darle seguimiento al tema, pues asegura que los exdirigentes nacionales "no van a soltar" a 'Alito' Moreno .

A pesar de que la exdirigente Beatriz Paredes le advirtió a Moreno Cárdenas que "no debería desdeñar a los ahí reunidos", no faltaron los reclamos por los resultados electorales del pasado y el presente, así como las opiniones divididas frente al gobierno de AMLO .

Loret de Mola advirtió que, si bien es cierto que 'Alito' Moreno no ha quedado bien parado ante toda la polémica, muchos de los exdirigentes del PRI presentes en la reunión "no tiene precisamente la fama pública de Nelson Mandela".

"El momento climático se dio cuando, después de recibir reiterados reclamos de que su desprestigio personal estaba contaminando al partido entero, Alito les reviró: ¿desprestigio? ¿quieren que yo me vaya uno por uno hablando del prestigio de ustedes? Se hizo el silencio ", relató.

El periodista de Latinus aseguró que los priistas le echaron en cara a 'Alito' qu e el PAN ya no querría aliarse con el PRI ante los escándalos por los audios filtrados , los cuales cada semana involucran al líder priista en un delito distinto.

En su columna publicada el 24 de junio de 2022, Loret de Mola dio a conocer detalles sobre la reunión de 'Alito' Moreno con exdirigentes del PRI , donde éstos le pidieron renunciar a la dirigencia, sin embargo, él respondió con un rotundo no, lo que acentuó las fracturas internas en el partido.

Raúl Durán Periodista

