Fraudes electorales se tienen que ir al carajo: AMLO

Nuevo León.- Este mediodía el presidente de México Andrés Manuel López Obrador realizó una evaluación de Programas para el Bienestar, desde Linares, Nuevo León, donde finalizó su discurso señalando que los fraudes electorales deben irse al carajo.

"Gobierno del pueblo, para el pueblo con el pueblo. Y nada de compra de votos ni entrega de migajas, de despensas, y mucho menos relleno de urnas y falsificación de actas y fraudes electorales, ya eso se tiene que ir por un tubo o, como se dice en el lenguaje de los marineros, al carajo" declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el presidente López Obrador habló de que al momento de gobernar se debe atender a toda la población, sin importar los partidos políticos que siga la población.

Destacó que es así como trabaja con los 51 gobiernos municipales y el gobierno estatal del estado norteño durante la conferencia que fue transmitida en vivo por su canal de YouTube.

Sobre ello recordó que cuando él se encontraba en movimientos de oposición al poder político que gobernaba no solo el país, si no también los niveles estatales y municipales de todas las regiones de México, ocurría que sus seguidores no recibían apoyos de las autoridades.

Esto, argumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, eran prácticas realizadas por los partidos políticos que ostentaban el poder, con el fin de conseguir más adeptos, pues al estar "alineados" con el partido en el gobierno podían recibir "migajas".

"Nosotros venimos de una lucha de oposición y nos marginaron mucho, nos discriminaban, cuando estábamos en la oposición a los que simpatizaban con nosotros no les llegaba ningún apoyo, sólo se apoyaba a los que estaban simpatizando con el partido en el gobierno" declaró López Obrador.

Así fue por muchos años, lo vivimos en carne propia.

En ese sentido señaló que los programas de despensa que realiza el gobierno federal y gobiernos locales eran igualmente condicionados por el color de partido que la población siguiera en las urnas.

"Los programas de despensas lo mismo: ‘A ti no te toca’, era nada más los que estaban en las listas; que tampoco era mucha cosa lo que entregaban, sólo en épocas electorales despensas y frijol con gorgojo" afirmó durante el último evento realizado el día de hoy en Nuevo León.

Posteriormente fue cuando atacó fuertemente los fraudes electorales que se realizaban en elecciones pasadas, donde señaló que se llenaban urnas (cajas donde se depositan los votos de la ciudadanía durante una elección) y falsificación de actas.

Sobre el término mandar al carajo a los fraudes electorales, explicó que se trata de un dicho de marineros sobre una parte del barco, que es utilizada para castigar a los tripulantes.

"Como se dice en el lenguaje de los marineros, al carajo, que es en el mástil, una especie de sitio donde se manda a los marineros que se portan mal, al carajo, así se llama ese sitio. Entonces, ya esas prácticas al carajo", afirmó AMLO.

El presidente López Obrador finalizó su discurso señalando que en Nuevo León y Linares siempre ha habido vocación democrática.

Cabe señalar que estas declaraciones las realiza a pocos meses que de que inicie la contienda electoral en el país, donde militantes de Morena, partido político fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se enfrentará a una coalición de partidos que ostentaron el poder durante décadas.

Coalición de partidos que ya ha sido fuertemente criticada por el presidente de México durante sus conferencias Mañaneras.

A ello se suma que el Instituto Nacional Electoral ha entrado en polémicas con el presidente López Obrador sobre la transmisión de las conferencias matutinas, pues debido a que informa sobre distintos temas, podría prestarse a malinterpretaciones durante la contienda electoral.

Esta polémica parte de que las leyes en México establecen que ningún gobierno de cualquier nivel puede difundir spots durante el periodo de campañas electorales, así como tampoco realizar la entrega de apoyos a la ciudadanía.

Ante ello, se ha prohibido que Andrés Manuel López Obrador hable sobre las elecciones durante el tiempo en que se realicen las campañas electorales y las votaciones.

AMLO ha acusado esto como censura y se ha defendido señalando que su gobierno no podría realizar las mimas acciones que él y sus seguidores sufrieron cuando se encontraban como la oposición al poder que gobernaba el país.