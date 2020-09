Frena: "Protesta de conservadores, un signo de que vamos avanzando", dice AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las protestas del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) son una señal de que su Gobierno está haciendo las cosas bien, luego de que cientos de inconformes instalaran un plantón este fin de semana frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

Durante la presentación de avances del Programa Nacional de Reconstrucción a tres años de los devastadores sismos de 2017 en Jotutla, Morelos, el mandario calificó como una buena señal las manifestaciones de los "conservadores" que integran el FRENAAA, a cuyos dirigentes pidió quedarse a dormir en el plantón y no acudir a hoteles por las noches.

Si no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado, diría que no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio, pero de verdad las cosas están cambiando y unas pruebas son esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, los que se dedicaban a quedarse con todo lo que pertenece a todo el pueblo", declaró AMLO.