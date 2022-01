¡Fue buena operación! Celebra AMLO compra total de refinería Deer Park de Texas

Ciudad de México.- AMLO celebró que este jueves 20 de enero Pemex pagó por completo el costo de la refinería Deer Park que se encuentra en Houston, Texas, anunciando los beneficios que la adquisición traerá a las energías en México.

En La Mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la compra se verá reflejada en la producción de combustibles a través del procesamiento de crudo, beneficiando a Pemex.

"Es una refinería que tiene una buena capacidad de producción; 320 mil barriles diarios. Se obtienen de gasolina 131 mil barriles diarios al día de hoy, se adquirió a un buen precio, alrededor de 660 millones de dólares, y con esto se avanza en el propósito que podamos procesar todo el petróleo crudo que se produce en México y convertirlo en gasolinas para dejar de importar gasolinas y diésel. Tener autosuficiencia energética, ese es el propósito", declaró el mandatario federal.

AMLO anticipó que, por el cambio de propietario de la refinería Deer Park, no se despedirá a los 900 trabajadores que laboran actualmente en la empresa, asimismo, aprovechó para agradecer a los trabajadores por no obstaculizar el proceso de compra-venta de la refinería.

"Por el hecho de no haber protestado, porque ahora la refinería pasa a formar parte de los bienes de nuestra nación, de México. Agradecerles porque no obstaculizaron esta compra venta y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes (…) no va a haber despidos, disminución de salarios ni tampoco se le quitarán sus prestaciones", mencionó el presidente en un video posterior a la compra de la empresa y que fue transmitido en La Mañanera.

El presidente Andrés Manuel informó que ahora se va poder cubrir la totalidad del consumo interno de gasolina en el país.

"Vamos a poder cubrir el consumo interno, entre1 millón 800 mil barriles diarios y dos millones, y eso es lo que necesitamos para abastecer nuestro consumo interno", indicó AMLO.

Toda la gasolina que se produzca se va a comercializar en el país, destacó el presidente, quien además aclaró que por ahora no tiene pensado visitar la refinería de Deer Park.