¡Fue el despilfarro! AMLO revela la razón de la salida de Santiago Nieto

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Santiago Nieto dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera debido a la falla que mostró a la austeridad republicana.

A principios de noviembre del 2021 Santiago Nieto dejó la UIF luego de que se filtró información acerca de su lujosa boda realizada en Guatemala, donde Nieto contrajo matrimonio con Carla Humphrey.

“Cero corrupción, cero impunidad, no vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad y es también muy importante la autoridad moral, no se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública, en estos tiempos así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder”, comentó AMLO previo a comenzar a hablar directamente sobre Santiago Nieto.

Tras ello, AMLO reconoció a Santiago Nieto como un profesional recto, a quien le tiene respeto, sin embargo, reafirmó que su gobierno no tolerará el despilfarro y el derroche, pues indica que la gente está cansada de ver los abusos de las autoridades.

“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana, es Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos de extravagancias, porque la gente está harta de eso, de como apenas llegaban a los cargos y ni siquiera a cargos muy elevados, sino a la dirección de administración de los baños públicos y no estoy hablando al tanteo”, arremetió AMLO sobre los abusos y las corrupción que existía en el gobierno.

El presidente López Obrador señaló que las personas tienen derecho a divertirse, a realizar compras de lujo y adquirir viviendas, no obstante, son actividades que no deben realizar durante el servicio público.

“Sí queremos comportarnos de otra manera, lo podemos hacer, nada más que no en el servicio público, todo mundo tiene derecho a comprarse vehículos de lujo y residencias, pero no en el servicio público, es otra cosa, por eso yo no le llamo funcionario, sino servidor”.

Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que además del despilfarro lujoso que hizo Santiago Nieto en su boda en Guatemala, la otra razón por la que decidió aceptar la renunciar, fue que el acto sería usado por la oposición para desprestigiar al propio presidente y al movimiento de transformación.

“No desacreditamos, porque además no es una gente con malos antecedentes, es una gente integra, a Santiago, sino las circunstancias, imagínense a nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos, que no quieren que se lleven a cabo las transformaciones, estarían dale, y dale, y dale, con eso, queriendo quitarnos autoridad, y que la boda, y que aviones privados y que el dinero del señor Ealy Ortiz (director de El Universal), y quienes más fueron a la boda, y que no hay austeridad”.