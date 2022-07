"Fue políticamente degradado": Riva Palacio sobre reunión de AMLO con Joe Biden

Por ello, Riva Palacio concluyó que " para lo que logró el presidente en Washington, era mejor que no hubiera ido ", pues " regresará con las manos vacías " y evidenciando la diferencias que vuelven a AMLO tan distante a Joe Biden.

La reunión con Joe Biden estuvo marcada por el largo discurso de López Obrador, quien se extendió durante 30 minutos mientras el presidente de USA "parecía sonreír y contener los bostezos", además de contradecirlo sobre algunos puntos, como que China no es la "fábrica del mundo".

Y es que prácticamente AMLO no tuvo agenda , consideró el periodista, y "no tenía nada qué hacer" tras su reunión con Joe Biden y Kamala Harris , por lo que se limitó a visitar los monumentos de Martin Luther King y Franklin Delano Roosevelt.

Raymundo Riva Palacio lamentó que el presidente de México cayó en una suerte de "trampa" y no advirtió "los símbolos de esta visita", donde también contribuyó la parte de mexicana que negoció su agenda, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard y el embajador Esteban Moctezuma , quienes "descuidadron la alta investidura de López Obrador y lo dejaron vulnerable".

Criticó que durante la reunión no se produjeron nuevos acuerdos significativos , sólo proyectos iniciados por gobiernos anteriores. Tampoco pronunciaron mensajes desde el Jardín de las Rosas ni comida con empresarios de México y Estados Unidos, pues Biden ni siquiera tenía tiempo para AMLO , ya que ese mismo día partiría a Israel y Arabia Saudita para "un viaje de alto valor estratégico".

El periodista resaltó que la "conversación sustantiva" que tuvo AMLO no fue con Joe Biden, sino con la vicepresidenta Kamala Harris , con quien desayunó previo a su breve encuentro con el demócrata en la Casa Blanca.

"La visita fue terrible de principio a fin. A López Obrador le dieron un trato de segunda , no como principal socio comercial de Estados Unidos, y lo maltrataron (...) López Obrador fue políticamente degradado ", escribió Riva Palacio sobre el viaje de AMLO a USA .

