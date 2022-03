¡Fue pura cordialidad! AMLO explica su foto con Cabeza de Vaca

México.- AMLO explicó que su foto con Cabeza de Vaca fue por cordialidad institucional, pues a pesar de todo Francisco García sigue siendo el gobernador de Tamaulipas y él presidente de México.

En la conferencia Mañanera del 04 de marzo del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que la fotografía que se tomó con el gobernador tamaulipeco Fracisco García Cabeza de Vaca fue por cordialidad institucional.

“Me pidió una foto, qué si se tomaba una foto conmigo, yo dije que sí”, declaró AMLO en la conferencia sobre su fotografía.

Leer más: No habrá sanciones: México niega suspender comercio con Rusia

Posteriormente el presidente de México explicó que debe existir la cordialidad institucional, lo que significa tener respeto por el puesto y entre las instituciones que representan, pues el interés público está primero.

“Exista o no exista cordialidad, que debe de existir, tenemos que mantener una relación institucional independientemente de cualquier situación y legalmente él es el gobernador de Tamaulipas”, expresó AMLO sobre Cabeza de Vaca.

Cabe señalar que fue el 19 de febrero que el gobernador de Tamaulipas difundió la fotografía junto al presidente López Obrador, a través de sus redes sociales, junto al mensaje “un gusto recibir en Nuevo Laredo al presidente López Obrador”.

Esta fotografía podría no implicar mucho a simple vista, no obstante, se trata de una fotografía entre personajes políticos que se han “atacado” y desprestigiado mutuamente, durante múltiples periodos de tiempo.

“Entonces ni modo que yo vaya y no esté el gobernador o no se le notifique al gobernador, podría argumentar que voy a una instalación federal, que voy a una aduana, pero no es eso lo que debe hacerse, debemos tener relaciones cordiales, sobretodo de respeto y cuidar el trato institucional”, añadió el presidente López Obrador sobre porque aceptó la foto con Cabeza de Vaca.

Finalmente, AMLO aseveró que el ejemplo más claro del respeto a la institución lo puso Carlos Slim, pues independientemente de que no se esté de acuerdo con los ideologías, se trata del presidente de México y se le debe respeto.