"Fue reportada previamente": Santiago Nieto se adjudica investigación de la UIF contra Peña Nieto

"Coincido en algo con @PabloGomez1968. Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad", respondió Nieto a Gómez.

El extitular de la UIF también respondió a los señalamientos del actual titular de la dependencia, Pablo Gómez , quien acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera "no estaba en la lucha contra la corrupción" , sino que "era parte", comentario que provocó el disgusto del presidente López Obrador, quien respondió con un tajante: "ya, ya, ya".

Desde su cuenta oficial de Twitter, Santiago Nieto se adjudicó la detección de presuntas operaciones irregulares de Peña Nieto como resultado del modelo de riesgo implementado durante su gestión en la UIF , aunque no detalló ante qué autoridades se presentaron los hallazgos de la investigación.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.