Fue una manifestación en paz: felicita AMLO a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer

Ciudad de México.- AMLO felicitó a las mujeres que participaron en las marchas por el Día Internacional de las Mujeres, asegurando que ni en la Ciudad de México ni en el resto del país se hayan registrado manifestaciones violentas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, inició su conferencia matutina felicitando a todas las mujeres, especialmente a las que se manifestaron el día de ayer de manera pacífica.

“Dar a conocer que ayer las manifestaciones por el día de la mujer trascurrieron en paz en todo el país, tuvieron algunos, vamos a decir incidentes, pero merecen, y desde luego tienen derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa que no haya violencia contra las mujeres y muchos menos feminicidios”, mencionó el mandatario.

En este sentido, AMLO aprovechó para dar su felicitación a las mujeres elementos de seguridad, desde la Policía de la CDMX, como las mujeres pertenecientes a la Marina y Fuerza Armada que participaron del desplegado para evitar confrontación en Palacio Nacional.

“Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia, no hubo represión se garantizó el derecho de manifestación y no hubo desgracias que lamentar”, agregó desde La Mañanera.

Sin embargo, Andrés Manuel informó que sí hubo intento de derribar la valla que instalaron en los límites de Palacio Nacional, acusando que mujeres utilizaron hasta sopletes, pero sin lograr su cometido.

“Imagínense si no ponemos la valla, un grupo pequeño, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la valla, a quererla tirar, con martillos, sopletes y no pudieron porque es una valla alta y fuertes, pero eso evitó choques”.

Manifestación del 8M

Unas 75 mil personas, en su gran mayoría mujeres, asistieron este martes a la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, con un saldo de 8 personas lesionadas, informaron autoridades del Gobierno capitalino.

Según la fuente, la manifestación, calificada de pacífica, dejó como saldo 8 mujeres lesionadas, entre policías y manifestantes, que fueron llevadas a hospitales.

"Calculamos 75 mil asistentes a la manifestación y la mayoría de las mujeres se ha manifestado de manera pacífica", dijo en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Mientras que la subsecretaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Marcela Figueroa, dijo que hubo unas 40 atenciones médicas por deshidratación y golpes de calor.

Este año las cifras fueron distintas a las de 2021, cuando hubo 81 lesionadas, de ellas 62 policías y 19 mujeres manifestantes.

Aunque la protesta fue esencialmente pacífica, durante la marcha algunos grupos feministas realizaron pintadas y destrozos de mobiliario urbano.

Además, desde la media tarde un reducido grupo de encapuchadas intentó, sin éxito, tumbar la valla que rodea el Palacio Nacional.