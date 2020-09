Fuera de la realidad, el presupuesto del Gobierno Federal para 2021: PAN Sinaloa

Sinaloa.- El presupuesto federal propuesto en el proyecto de egresos 2021, carece de una proyección seria para enfrentar lo que pasará por la crisis sanitaria y económica que se está viviendo, lamentó Juan Carlos Estrada, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) de Sinaloa.

Destacó que en la propuesta entregada a la cámara de diputados para su análisis no se consideren los más de 12 millones de desempleados que la pandemia está dejando al país, no se destinen recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME), se recorten recursos para escuelas de tiempo completo, y otros en otros sectores más como es el campo, agricultura, ganadería y minería.

"Desafortunadamente los indicadores financieros apuntan a qué no habrá mejora en el precio del petróleo, no habrá más inversión en México, y la proyección del desarrollo será negativa, y aquí es donde vienen las incongruencias, están viendo el gran impacto que viene en la economía y el gobierno no lo quiere ver así", reiteró el dirigente del PAN.

Esto pues hasta el momento el gasto se maneja dirigido a las grandes obras, y se tienen recortes importantes incluídos para Sinaloa, por lo que se tendrá que realizar un gran análisis por parte de los diputados federales para mover las partidas presupuestales.