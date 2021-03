Fuerza por México no es un partido de resentidos: Millán Bueno

Guasave, Sinaloa.- Recalcando que no se está en la repesca y que Fuerza por México no es un partido de resentidos, Rosa Elena Millán Bueno, candidata a la gubernatura de Sinaloa, señaló que aún se están ultimando detalles en la lista de regidores con algunos documentos, y respecto a la diputación federal mencionó que aún se está construyendo el proyecto pues los registros son a partir de la próxima semana.

Reunión

Rosa Elena Millán Bueno sostuvo una reunión con las candidatas a la diputación por los distritos 04 y 08, Margarita González y Martha Obeso, respectivamente, por el partido Fuerza por México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras el encuentro, la candidata a la gubernatura señaló que se está construyendo una opción fuerte para la sociedad sinaloense y dejó en claro que no es un partido de resentidos.

Leer más: Yolanda Ibarra se registra como candidata a diputada federal del distrito 06 en Sinaloa

“Este no es un partido de resentidos, este es un partido de gente que busca participar y coincidimos en las causas que hermanan a quienes estamos en el proyecto, queremos que se sienta que la puerta está abierta para todos, pero no andamos en la repesca, no es ese el objetivo.”

Violencia política

Millán Bueno tocó el tema de la violencia política hacia la mujer y lamentó que las grandes alianzas sigan sin considerar a las mujeres para las candidaturas.

“Lamentablemente las grandes alianzas no han considerado mujeres en las candidaturas a gobierno del estado ni tampoco en los principales municipios y nosotros consideramos que las mujeres no podemos permitir que nos arrebaten los espacios de poder ni tampoco podemos permitir que nos violenten políticamente cuando dan los espacios y luego los quitan, ni tampoco podemos a estas alturas, estar atrás o a un lado de los que gobiernan, o generando que gobiernen solamente personas del género masculino, creo que podemos tomar ya las riendas del estado y de los municipios.”

Al ser cuestionada sobre si tuvo algún acercamiento con Diana Armenta después de que le quitaran la candidatura, aseguró que no, por respeto, pero catalogó como un agravio fuerte lo que el partido le hizo al quitarle la posibilidad de volver a competir por Guasave.

La abanderada de Fuerza por México destacó que se ha trabajado durante décadas por generar condiciones de equidad en las leyes y pese a que se ha logrado, se les siguen negando las posibilidades, sobre todo en materia electoral, por lo que dijo habría que verificar si es cuestión de leyes o de voluntades.

“Hoy la ley lo permite, pero nos siguen negando esa posibilidad y creo que no podemos estar a la espectativa de las decisiones unipersonales de los partidos políticos, creo que tenemos que arrebatar esos espacios que merecemos y creo que también tendríamos que revisar si sigue siendo una cuestión de leyes o una cuestión de voluntades, y a mi me parece que es una cuestión de voluntades.”

Leer más: Reubicarán a vendedores ambulantes en las playas de Guasave en Semana Santa

Haciendo referencia a su trayectoria dentro del PRI, aseguró que Fuerza por México le abrió puertas que se le habían cerrado y aunque se dijo agradecida con dicho partido por la oportunidad de crecer, aseguró que ella también le aportó mucho y para finalizar indicó que la lealtad debe de ser para con los ciudadanos, no para los partidos políticos.

Las lealtades no deben de ser a los partidos, deben de ser a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de bien y a la gente que quiere verse representada por políticos serios y honestos.”