Fuerza x México presenta a Luis Armando Reynoso como candidato por alcaldía de Aguascalientes

Aguascalientes. - Mediante una rueda de prensa, el partido Fuerza x México anunció al ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat como el candidato oficial para la alcaldía de Aguascalientes, esto pese a los señalamientos que han protagonizado escándalos por delitos de peculado y corrupción.

“Esta mañana me reuní con mi comité de partido y los medios de comunicación de Aguascalientes para reiterar mi interés en participar como candidato en las próximas elecciones locales. Después de coincidir en varios temas y realizar algunos cambios, determiné continuar en la contienda por la Presidencia Municipal”, agregó el candidato de Fuerza x México.

Luego de que hace unos días Reynoso Femat publicará un video en sus redes sociales señalando que este no era su momento de participar en el proceso electoral del 2021, fue la mañana de este jueves 25 de marzo cuando el partido Fuerza x México y Femat anunciaron su lugar como candidato para la capital hidrocálida.

Ante la presunta renuncia como candidato, el ex alcalde señaló que la decisión de su retorno a la contienda fue porque al final se llegó a coincidir con la estrategia que mantenía el partido, además de resaltar que presuntamente las encuestas lo proyectan delante de los candidatos a los que se enfrenta.

“Quiero ser alcalde y seguir de forma sensible las necesidades de nuestra gente, que muchas veces son olvidadas después de campaña, por lo cual, de llegar a tomar este cargo, estaré comprometido en tratar temas de agenda municipal; como mejorar los servicios públicos, la seguridad, la salud y brindar un servicio de agua potable digno para todos y todas. Me mantendré firme con el organismo operador, por parte de CCAPAMA no está funcionando, al no poner en orden a Veolia con este abastecimiento de gran necesidad”, agregó el ex gobernador de Aguascalientes en su publicación de Facebook.

Asimismo, Luis Armando Reynoso aseguró que contaba con su Carta de No Antecedentes Penales, esto luego de los escándalos y procesos legales a los que se ha enfrentado el exgobernador de Aguascalientes por los delitos de peculado y corrupción durante su tiempo como mandatario estatal, de acuerdo a los medios locales.

“Que no vayan a empezar con esos refritos, esos refritos de más de ocho años, va a haber refritos, ya saben Luis Armando Reynoso Femat tiene aquí su Carta de No Antecedentes, que no los asusten porque a mí no me asustan y que no empiecen”, agregó Reynoso Femat durante la rueda de prensa.