Fui, pero con mi dinero; gobernador de Michoacán en Aguascalientes

Ciudad de México.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó su visita a Aguascalientes para apoyar a la candidata morenista Nora Ruvalcaba, pero aseguró que para trasladarse utilizó su dinero.



Esto, luego de que fuera a acusado por Acción Nacional de emplear recursos públicos para trasladarse y hospedarse en el Estado hidrocálido, partido al que acusó de enviar al mismo estado al diputado federal Santiago Creel.



"Fíjate que no (usó recursos públicos), dimos a conocer en cierres de campaña que viajamos en avión comercial, yo pagué mis boletos de avión, el león piensa que todos son de su condición, y no, somos diferentes", dijo en entrevista con REFORMA.



"Hay un tema legal, el que acusa está obligado a comprobar, a probar sus dichos, yo estoy muy tranquilo, van muy bien las elecciones en el país, y algunas cuestiones es normal, es la disputa de las gubernaturas, pero estoy tranquilo, respaldando y espero que la 4T llegue a los 6 estados".



Aseguró que los dichos de los panistas buscan crear escándalo ante la derrota que, según dijo, se avecina para sus candidatos.



Además, Ramírez Bedolla informó que como militante de Morena y en días no laborables, acudió a cierres de campaña de candidatas morenistas en Quintana Roo y Aguascalientes.

"Es tarea de todos impulsar la transformación del país, es simple, yo soy militante de Morena, desde hace más de 20 años, seguiré apoyando la transformación para que llegue a cualquier rincón", finalizó.