"Fui su chivo expiatorio": 'La Reina del Pacífico' acusa a Calderón de colaborar con el narcotráfico

México.- Sandra Ávila, mejor conocida como "La Reina del Pacífico", acusó al expresidente Felipe Calderón de colaborar con el narcotráfico durante su sexenio y fabricarle un delito para presumir su detención.

En entrevista para el canal de YouTube Doble G, "La Reina del Pacífico" criticó a Calderón por haberla detenido usándola como "chivo expiatorio", mientras él presuntamente colaboraba con cárteles del narco, el origen de gran parte de su fortuna y la de su familia.

"Fui la primera persona que él detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse buen presidente o buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de su fortuna que tiene ahora, que gozan él y su familia, del narcotráfico, ¿y quién lo juzga?", señaló Sandra Ávila.

La mujer consideró el sexenio de Calderón como el más cruel y violento que ha tenido México en su historia, el cual estuvo marcado por la guerra contra el narcotráfico que el panista declaró, lo que desató una crisis de violencia sin precedentes que persiste en la actualidad.

"Quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México, un sexenio sangriento (...) donde hubo más violaciones a los derechos humanos y la ley, donde fui su chivo expiatorio", reprochó.

Ávila cuestionó por qué Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista, se encuentra detenido y juzgado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, mientras Felipe Calderón permanece libre e impune, a pesar de que fue el jefe de García Luna.

"Tenemos muy claro a García Luna, que está siendo juzgado en México y donde se le han comprobado muchos delitos de sus principales colaboradores de Felipe Calderón, ¿por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? Si era jefe de García Luna, socios", cuestionó.

"La Reina del Pacífico", como la bautizó el gobierno de Calderón, fue detenida en 2007 junto con su pareja, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa, alias "El Tigre", acusada de ser la operadora financiera del Cártel de Sinaloa.

Te recomendamos leer:

Sin embargo, sus acusaciones no pudieron probarse en México ni en Estados Unidos, a donde fue extraditada y declarada "no culpable" de narcotráfico y asociación delictiva, no obstante, se declaró culpable de asistir económicamente a un narcotraficante en 2013, como parte de un acuerdo con las autoridades de USA.

Sandra Ávila ha negado los señalamientos de ser la sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de jefes" y exlíder del Cártel de Guadalajara, sin embargo, ha confesado que conoció a algunos capos como "El Chapo" Guzmán, "El Mayo" Zambada, Amado Carrillo Fuentes "El Señor de los Cielos" y los hermanos Arellano Félix.