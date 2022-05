Funcionarios de PROFECO fueron despedidos injustificadamente, reitera Ricardo Sheffield

Ciudad de México.- Ricardo Sheffield titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue claro al calificar, en una entrevista con el diario Reforma, de injustificado el despido de tres funcionarios bajo sus órdenes ya que en ningún momento se presentaron pruebas contundentes contra los servidores públicos.

El pasado 4 de mayo el secretario de Gobernación Adán Augusto López hacía pública la remoción inminente de algunos funcionarios de la Profeco por presuntas irregularidades, así como denuncias administrativas y penales en su contra.

Sheffield recalcó en la entrevista que la remoción obedecía a otros motivos. Tanto la Secretaría de Gobernación (Segob) como la Función Pública (SFP) hicieron este movimiento en contra de estos servidores por las dudas que generaban en el entorno cercano al presidente sobre su manera de actuar en cuanto a la verificación de combustibles.

“Tenían dudas de la probidad de algunos funcionarios de combustibles, sin pruebas, ni un caso contundente. Lo más sano en esas áreas es cambiarlos. Todos fueron despidos injustificados porque no se tenían elementos, incluso dos de ellos ni siquiera intervienen en el proceso de verificación de combustibles. Ninguna falta se les pudo imputar”, afirmó

Como resultado de la acción emprendida desde Segob, están en la calle el subprocurador jurídico, el director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y el director general de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Profeco.

Ricardo se había pronunciado vía Twitter el día 4 de mayo cuando se anunciaron los despidos.

“Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento”, compartió en la red social.