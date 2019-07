Funcionarios que ganan $500 mil, corruptos: AMLO

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de corruptos a todos los funcionarios de organismos autónomos que han presentado amparos por la ley de salarios y dijo que no pueden llamarse servidores públicos.

"Hay algunos que alegando de que son organismos autónomos, independientes, han acudido al amparo, ¡imagínense! Un servidor público que se atreve, habiendo tanta pobreza, a ganar 500, 600, 700 mil pesos mensuales, ese no es servidor público, puede ser funcionario y sin duda es un corrupto", dijo.

"No deberían de estar en el servicio público, para hacer negocio el sector privado, no el sector público", añadió en el Hospital Rural de Coscomatepec.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Ahí, López Obrador insistió en los supuestos logros de su Gobierno, como la puesta a la venta del avión presidencial o quitarle las pensiones a los ex Presidentes, además de la reducción de salarios.

"La gente empieza ya a sentir en la Cuarta Transformación de este estado, de este País, quizá los números de los estadistas neoliberales no saben registrar estos gestos del pueblo de gratitud a lo que está haciendo nuestro Presidente", afirmó el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Igual que en el mitin previo, en Zongolica, la población protestó contra el mal servicio de salud del hospital y, cuando López Obrador hablaba, médicos y enfermaras le gritaron que necesitaban mejores condiciones de trabajo.

Los pasantes pidieron apoyos con becas, pues actualmente no reciben ningún pago. El Presidente se comprometió a mejorar las instalaciones del hospital, garantizar los medicamentos y basificar a los trabajadores. También detalló que continuará la gira por los 80 hospitales rurales del IMSS --hasta ahora lleva 24-- en viajes de fin de semana que prevé terminar en octubre.

El Mandatario dijo que lo hace para saber el estado del sistema de salud y porque no le gusta estar en la Ciudad de México. "No me hallo allá, en la Ciudad de México", expresó.

Luego de visitar hospitales en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, el Presidente regresa esta tarde por carretera a la capital.