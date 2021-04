Funcionarios y partidos deben respetar la ley electoral en México

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) anuló por segunda vez la candidatura para el gobierno estatal de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. El morenista que ha estado en el ojo del huracán desde diciembre, cuando fue señalado por presunta violación y abuso sexual, se ha enfrentado al INE con impugnaciones legales, manifestaciones y un discurso que incluye fuertes señalamientos hacia jueces y directivos del máximo ente democrático del país; este organismo electoral le suspendió su candidatura al señalarlo de no reportar en tiempo y forma los gastos de su precampaña.

Para Bernardino Esparza Martínez, experto en derecho electoral, habrá actores políticos que les gusten y a otros que no les gusten las resoluciones del INE o del Tribunal durante este proceso, sin embargo, fue enfático en mencionar que la ley se tiene que respetar por todos.

Por su parte, para María Fernanda Somuano Ventura, experta en sistema electoral y partidos políticos, las manifestaciones, las amenazas de Salgado Macedonio por impedir las elecciones en Guerrero, entre otras acciones mediáticas, son un atentado gravísimo contra las instituciones.

“Más grave me parece que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) tome la tribuna y apoye y avale ese tipo de cosas diciendo que se proteste de manera pacífica, cuando creo yo ahí sí tendría que haber un apoyo a la institución como tal”, opinó.

Resoluciones e impugnaciones

La anulación ratificada a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, por parte del INE, fue establecida debido a que el aspirante no presentó gastos de precampaña en tiempo y forma. Aunque este recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar dicho fallo, el ente autónomo lo volvió a remitir al INE para que analizara de nuevo su decisión, pero concluyó de nuevo en la suspensión.

Bernardino Esparza Martínez, que también es académico de la Universidad La Salle, explicó que la sentencia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial emitió le da, de alguna manera, la razón al INE de que efectivamente el aspirante a la candidatura del gobierno de Guerrero por el partido de Morena, no entregó en tiempo y forma el informe de sus actividades de candidato de precampaña.

El especialista en derecho electoral explicó que incurrir en este requisito determinado con base en la ley electoral da marco legal para anular una candidatura. Sin embargo, añadió que hay un tema muy interesante que habla de la proporcionalidad de los derechos del ciudadano.

“Tiene derecho a ser votado, sin duda, está en la Constitución, pero también la propia Constitución nos señala que, en términos para poder participar en un proceso electoral, tienes que cumplir una serie de requisitos; los requisitos en ese sentido es haber entregado en tiempo y en forma el informe de gastos de precampaña y ahí está el tema central”, consideró.

María Fernanda Somuano Ventura, experta en ciencia política y sistema electoral, destacó, en entrevista para Debate, que el punto más importante es que hay varias cosas alrededor del caso que están sujetas a interpretación, prácticamente como la mayoría de las leyes o muchas leyes, según expuso.

Ante esto, explicó que cuando hay espacio para la interpretación, lo que sucede es que existe gente a favor y en contra de lo que está pasando. Consideró que por un lado se tiene una falta clara y reconocida como delito electoral por el propio Tribunal, ya que el aspirante Salgado Macedonio no presentó sus informes de gastos de precampaña. Por lo tanto, añadió, es clarísima la ley y dice que si un candidato no presenta esos informes se procederá a anularle la candidatura. En donde empieza la interpretación, abundó Somuano Ventura, es cuando se dice que los gastos en los que incurrió el candidato son muy poquitos, porque ascienden a 20 mil pesos aproximadamente.

“Que como el monto es muy pequeño, entonces la sanción pareciera desproporcional, ese es el argumento que dan, que dieron los consejeros que votaron en contra de que se quitara la candidatura. A mi juicio, un delito es un delito. Es como decir robó poquito, entonces castíguese poquito, robó mucho se le castiga más”, refutó.

La investigadora del Colegio de México explicó que sería muy grave sentar un precedente y pasar por alto algo así, porque entonces, en efecto, se vuelve literalmente una ley que cualquiera puede pasarle por encima. Si no se fiscaliza como ya está estipulado, añadió que abre puertas muy peligrosas para que entre dinero del crimen organizado o dinero ilícito.

“El punto que quizá sería interesante analizar con más cuidado, hay quien argumenta que lo que sucede es que INE está actuando de manera sesgada porque de alguna manera hay otros candidatos que también incumplieron y que, sin embargo, más allá del caso del otro de Morena, existen candidatos que no cumplieron y a ellos no se les aplicó el mismo rigor. En ese caso, ahí sí hay un problema porque sí habría una aplicación de la ley no pareja. Pero eso no lo sé, no lo sabemos”, explicó.

Escenarios posibles

El aspirante Félix Salgado Macedonio ya aseguró que impugnará por segunda vez el fallo del INE ante el Tribunal Electoral para salvar su candidatura, en ese sentido, se cuestionó a Bernardino Esparza Martínez, experto en derecho electoral, qué escenarios podrían presentarse.

Para Debate respondió que Félix Salgado y su partido han dicho que confían en la resolución que emita por segunda vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pareciera ser, indicó, que ellos consideran que los magistrados del Tribunal Electoral podrían salvar su registro y la única forma de que ocurra eso, es que el Tribunal se vaya más por el ámbito de la máxima protección de los derechos fundamentales, en el sentido de que efectivamente tiene derecho a ser votado. En ese ámbito, Esparza Martínez indicó que a lo mejor se le puede otorgar la sentencia y se podría no ratificar lo que ha dicho el INE, sino todo lo contrario.

“Primero que se impugne, vamos a ver si procede esa impugnación, también el Tribunal puede decir en un momento determinado mis sentencias son definitivas e inapelables, el INE ya cumplió y ya no se puede dar por hecho que se vuelva a presentar otra impugnación”, compartió.

Discurso de odio

Durante todo este proceso, tanto Félix Salgado Macedonio como militantes de Morena y el presidente de ese partido, Mario Delgado, se han manifestado afuera del Instituto Nacional Electoral; al respecto, Bernardino Esparza Martínez indicó que todos ellos están en su derecho de reclamar, de estar en desacuerdo y de acudir a las vías legales para ello, ya que es parte de una libertad de expresión.

“Pero también hay otra parte que ya no se puede aceptar en un Estado democrático, como es el discurso de odio que hemos escuchado durante todo este tiempo en el que se denostan algunas instituciones y a sus propios jueces en esta parte, en el caso del INE, y que agreden en lo particular, inclusive hasta sus propias personas, eso no se puede aceptar en una democracia”, refutó.

Explicó que la democracia es ejercer el derecho a la libertad de expresión, pero esa libertad, dijo, también tiene límites y esos límites son justamente cuando se transgrede esa democracia en el sentido de hablar e incitar a sus seguidores a que ejerzan presión en contra de las propias instituciones establecidas democráticamente.

Para María Fernanda Somuano Ventura, experta en sistema electoral y partidos políticos, este caso ha creado de nuevo una discusión, y el empuje de responsabilidades entre el Tribunal y el INE. Consideró que el Tribunal claramente no asumiendo le vuelve a regresar la responsabilidad al INE para que sea él quien ratifique que se le anula la candidatura.

Lo anterior, dijo, denota que no hay acuerdo, que de nuevo la ley se puede interpretar de diferentes formas y envía un mal mensaje a la ciudadanía.

Daño al INE

Si bien, reconoció que puede ser que la institución esté cometiendo un error, ya que no son infalibles, dijo que a la Institución, el INE, costó mucho y ha sido bastante eficiente y garante del voto de los mexicanos en los últimos tiempos.

“Sí me parece muy grave que se atente contra él y no solamente el candidato, como quiera dice uno, bueno el candidato, pero que el presidente del partido de Morena y el presidente de la república vendan este ruidito de que hay que ver que INE no es imparcial, etc., creo que es muy dañino”, manifestó la investigadora.

Respecto a la opinión que ha emitido Andrés Manuel López Obrador sobre este caso en particular, Bernardino Esparza Martínez, que también es académico de la Universidad La Salle, destacó que la propia Constitución, las propias leyes electorales, señalan que el presidente de la república puede hacer obviamente el servicio de libertad de expresión en temas muy particulares, en temas de salud, educación e inclusive en cuestiones de ámbito de protección civil, pero no puede difundir, por ejemplo, programas gubernamentales, interceder en las campañas electorales y no puede hacer referencia en este caso a las instituciones que están dando una decisión, guste o no guste en general, en un momento determinado. Consideró que la ley se tiene que respetar para todos.

Este 6 de junio, 94 millones de mexicanos podrán votar para elegir a 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos.

Llamado a votar

15 de 32 gobernadores estatales serán elegidos en las elecciones del próximo 6 de junio, entre ellos Sinaloa, Nuevo León y Guerrero.

Gobierno

Renovar el INE, la apuesta de AMLO

A pesar de que legalmente está establecido que ningún presidente de la república debe hablar sobre temas electorales durante sus apariciones públicas en el proceso electoral, este 15 de abril durante su conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el caso de los aspirantes de Morena que perdieron su candidatura por incumplir los requerimientos de fiscalización.

Propuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realice encuestas telefónicas en Guerrero y Michoacán para definir las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

“Hay que esperar a que lo resuelva el Tribunal. Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de call center, que hoy y mañana, como una empresa especializada, cierren encuesta en Guerrero y le preguntaran a todos: ¿quieres que participe este candidato o no? ¿Se le acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán”, dijo.

No obstante, ese ejercicio no está en la ley electoral, por lo que sería inconstitucional. Antes, el primer mandatario había acusado al INE de atentar contra la democracia al negar los registros de sus candidatos de Morena.

Lorenzo Córdova, titular del INE, aseguró que el organismo “no va a caer en la provocación de confrontarse con ningún actor político, candidato, aspirante, precandidato, dirigente partidista o con algún funcionario público sea del nivel que sea, al recordarle a la ciudadanía que el INE está para regular la contienda, no para formar parte de la contienda.

“A la democracia la tenemos que cuidar todos, si no la cuidamos todos, la democracia se nos puede ir entre las manos, la democracia es una construcción colectiva, es el producto de las luchas del pueblo de México, en su diversidad política”, dijo durante la firma de convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ante esta situación, durante su conferencia matutina del 19 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado y descartó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deba desaparecer, pero sí apuntó que debe transformarse para ser imparcial e incorruptible.

“Descartada la desaparición del INE, porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible, en cualquier país del mundo”, respondió al ser cuestionado al respecto.

A su vez, destacó que se debe de garantizar que el INE y el Tribunal sean órganos autónomos, independientes, conducidos por mujeres y hombres rectos, íntegros, honestos. “Eso es lo que tiene que procurarse, y no los han habido, pero esto no es nuevo”, insistió.

