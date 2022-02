Fusilan a 17 ¿y de qué habló AMLO? De un tuit de un comediante: Chumel Torres

México.- El youtuber Chumel Torres criticó al presidente AMLO, luego de que este exhibiera una de sus publicaciones en redes sociales, en lugar de tratar el asunto de 17 personas fusiladas en el estado de Michoacán.

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró un tuit de Chumel Torres donde mostraba al expresidente Felipe Calderón montado a caballo, ironizando sobre el conflicto bélico que se realiza en Ucrania.

En la fotografía, el presentador Chumel Torres indicaba que estaba esperando la “orden” del exmandatario, quien se encuentra rodeado de un séquito del ejército.

Chumel Torres destacó que su publicación era sólo un chiste, dándole más relevancia a una sátira que al fusilamiento de 17 personas en Michoacán el pasado domingo 27 de febrero, tema que también fue abordado por Andrés Manuel en la conferencia, pero no profundizado.

“Fusilan 17 personas a plena luz del día ¿y de qué habló el presidente? De un tuit sarcástico de un comediante”, escribió Chumel Torres.

En otra publicación, el youtuber destacó su mención en la conferencia matutina como el día que hizo reía al presidente, luego de que este mostrara su tuit sobre Felipe Calderón en vivo.

¿Qué dijo AMLO sobre la masacre?

Por su parte, al ser cuestionado sobre el fusilamiento de 17 personas en Michoacán, AMLO explicó este lunes que se investiga la supuesta masacre durante un velorio en el oeste del país, un hecho que continúa con incógnitas porque todavía no se han encontrado los cuerpos.

"Se está haciendo la investigación, pero en la mañana, en el informe que nos dieron, (nos informaron que) no se han encontrado cuerpos. Sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas pues partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más", subrayó el mandatario en la conferencia diaria desde el Palacio Nacional.

Andrés Manuel reiteró que hay evidencia de un enfrentamiento, pero no de una masacre porque no se sabe qué pasó con los cadáveres.

Cuestionado por un periodista, no descartó que el video pudiera tratarse de una "manipulación".

"Quién sabe, pero me llama la atención. Ojalá y no sea cierto. No sea como lo están difundiendo", dijo el mandatario, quien señaló a varios medios de comunicación por divulgar el caso.