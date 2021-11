Fustiga a Martín Orozco la mentalidad mediocre de líder del PAN para 2024 

Aguascalientes, Ags.- Marko Cortés, el líder nacional del PAN, también pronosticó una derrota para el partido en la elección presidencial de 2024, reveló el Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco.

En entrevista, el Mandatario de extracción panista dijo haber sostenido una plática con el dirigente en la que el político michoacano adelantó una visión derrotista hacia el proceso electoral de 2024.

Cortés recibió críticas tras haber pronosticado que el Partido Acción Nacional (PAN) solo podría retener la Gubernatura de Aguascalientes, una de las seis que se disputarán en 2022.

"¡El colmo! Y se lo sostengo donde él diga. Me dijo: 'en el 24 vamos a motivar y a impulsar a Diego (Sinhué), de Guanajuato; a (Mauricio) Vila, de Yucatán; y a Maru (Campos), de Chihuahua, para ver qué rescatamos porque también está muy difícil'. ¡Así! Y conste", relató.

"Porque mi respuesta fue: 'Vaya, un candidato', porque andaba de candidato a la reelección (por la dirigencia del PAN), 'viene a motivarme con esta visión y con estos pronósticos de derrota, pues entonces mejor no te lances'".

El Gobernador consideró que el blanquiazul no merece esa mentalidad mediocre.

"Y ya que tronó, pues que truene con lo que a mí me dijo en persona y lo sostengo, pero creo que el partido no merece esto ni creo que están cantadas las cartas para el 22 y ni para el 24, pero sí es muy lamentable y demasiado mediocre la mentalidad hacia el 22 y el 24", sostuvo.

"Con toda sinceridad, ese tema él me lo tocó, tal como lo dijo públicamente. No me molesta el que diga quién gana y quién pierde, porque al final, una elección es multifactorial: No se sabe (el resultado) muchas veces hasta un día antes. No olvidemos este año, el 21, que pensábamos ganar no sé cuántas y al final nos dieron con todo en todas las gubernaturas".

Martín Orozco dijo preocuparle la actitud del presidente del PAN ante resultados obtenidos y lo que pronostica para los próximos procesos electorales.

"Porque también a mí sí me dijo lo que pensaba del 24. Nunca me ha gustado la visión de partido que tiene, y se lo he dicho personalmente, y mucho menos su liderazgo ante un partido de oposición, que debe ser fuerte ante el Gobierno, y se lo he he dicho, y quizás sea uno los Gobernadores que le incomoda", reconoció.

"Qué sentirán mis amigos el Güero Aispuro (Gobernador de Durango); Francisco García Cabeza de Vaca (de Tamaulipas) y Carlos Joaquín (de Quintana Roo), que un presidente tenga esa mentalidad. Qué descaro y cinismo de reelegirse porque tiene un control de militancia (...) aunque tampoco me extraña".