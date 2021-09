"Gabinete de lujo": Alfonso Durazo toma protesta a su gabinete legal y ampliado como gobernador de Sonora

Hermosillo.- Tras convertirse oficialmente en gobernador de Sonora, Alfonso Durazo tomó protesta a su gabinete legal y ampliado, al que presumió en redes sociales describiéndolo como un "gabinete de lujo".

A través de su cuenta oficial de Twitter, Alfonso Durazo compartió fotos de la ceremonia de toma de protesta, acompañado del gabinete de su administración en Sonora 2021-2027, a quienes describe como personas "honorables".

"No es por presumir, pero tenemos un gabinete de lujo. Es un enorme gusto tomar protesta a las mujeres y los hombres sensibles, honorables y capaces que me acompañarán en la tarea de transformar #Sonora. Porque no seré solo yo; serán también ellos y el pueblo sonorense", escribió el morenista.

Tras ser declarado gobernador constitucional de Sonora de forma oficial, Durazo se trasladó al Palacio de Gobierno para tomar protesta a quienes integrarán su gabinete legal y ampliado. Estos son los funcionarios y funcionarias:

El gabinete legal y ampliado de Alfonso Durazo en Sonora. Foto: Twitter @AlfonsoDurazo

Gabinete legal

Secretaría de Gobierno: Álvaro Bracamonte.

Oficina del Ejecutivo: Rodolfo Castro Valdez.

Secretario particular: Francisco Vázquez.

Secretaría de Hacienda: Omar del Valle Colosio.

Secretaría de la Contraloría General: Guillermo Noriega Esparza.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano: Heriberto Marcelo Aguilar Castillo.

Secretaría de Desarollo Social: Wendy Briceño.

Secretaría de Salud: José Luis Alomía.

Secretaría de Trabajo: Olga Armida Grijalva Otero.

Sagarhpa: Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza.

Secretaría de Turismo: Célida López Cárdenas.

Secretaría de Educación y Cultura: Aarón Grajeda Bustamante.

DIF Sonora: Lorenia Valles Sampedro.

Gabinete ampliado

Por otra parte, el gabinete ampliado de Durazo estará conformado por Erubiel Durazo, al frente de la Comisión del Deporte de Sonora; Rebeca Valenzuela, en el Instituto Sonorense de la Juventud; Jesús Acuña Méndez, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; Tirso Amante, en Radio Sonora; Paulina Ocaña, en Telemax, y Edgar Sallard, al frente del Sistema Estatal de Comunicación.