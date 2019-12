Gana amparo Javier Duarte; podría apelar sentencia de 9 años

Ciudad de México.-El juez de control deberá de admitir la apelación que presentó la defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de la resolución que emitieron los magistrados de un tribunal federal en materia penal en la Ciudad de México, después de un año y tres meses de haberla iniciado.

Lo anterior al obtener un amparo que obliga al juzgador a aceptar la apelación e iniciar la revisión de la sentencia que condenó a Duarte a nueve años de prisión.

Con la resolución, se anticipa que ex gobernador está en condiciones de apelar la sentencia dictada en su contra.

Se espera que la apelación sea enviada a un Tribunal Unitario y por lo consiguiente no existe necesidad de emitir la orden de ratificación, en donde el juez tendrá que determinar si admite para la revisión de la sentencia del ex mandatario de Veracruz, o en contrario no se revisa de conformidad a lo dispuesto en la ley.

Dentro de la sesión, los magistrados consideraron que fue ilegal que un juez de control cancelara a Duarte el derecho de apelar, sin haber solicitado que ratificara un escrito en el que manifestaba que era su voluntad continuar con la impugnación de su condena.

Es importante mencionar que Duarte fue condenado a nueve años de prisión el pasado 26 de septiembre de 2018, por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante un procedimiento abreviado que fue pactado entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y directamente el ex gobernador.

Además, de la pena privativa de la libertad se le decomisaron 40 propiedades a Duarte.