Ganaba director de Coneval 220 mil: AMLO 

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Gonzalo Hernández Licona, ex director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ganaba 220 mil pesos mensuales, por lo que, dijo, su molestia es debido a que nadie puede ganar más que el Presidente.



"Por Ley así tiene que ser de ahí para abajo, nadie puede ganar más de lo que gana el Presidente, ¿cuánto estoy ganando? 108 mil pesos al mes, ¿cuánto ganaba el que estaba de director del Coneval? 220 mil pesos al mes, y ya ni les digo cuánto ganaba el director del Infonavit 700 mil pesos al mes, por eso están molestos", aseguró.





Durante un evento por su visita a la comunidad de Zongolica, Veracruz, el Mandatario pidió a los asistentes que levantaran la mano los que supieran qué hace el Covenal, sin embargo, nadie respondió a la petición.

"En honor a la verdad que levante la mano los que saben que es el Coneval, allá los de afuera también me gustaría que levantaran la mano.



"Coneval tiene un edificio moderno, no conocen ni siquiera a las comunidades, bueno tan es así que las comunidades no los conocen a ellos", resaltó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita al Hospital Rural de Zongolica, Veracruz. | Cortesía



Este organismo, detalló, fue creado pera medir la pobreza en México, pero sólo simuló atender el problema.



Por otro lado, el titular del Ejecutivo aseguró que acepta que la gente proteste, sin embargo, criticó a quienes lo hacen sin una causa justa.



"Hasta me están haciendo plantones en frente de Palacio Nacional, no voy a ceder, además a mi me gusta que la gente luche, porque yo vengo de ser Opositor, y que luche, nada más que se luche por una causa justa, porque yo nunca fui un rebelde sin causa.

Durante su gira por Veracruz, AMLO se quejó de los elevados salarios de ex funcionarios públicos. | Cortesía



"Pero no, que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras y que así vamos a negociar, se acabó", aseveró.

El pasado jueves en Palacio Nacional, el Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no descartó la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuestionado por un periodista que habló de más de 200 funcionarios que trabajan en el organismo.

A inicios de semana, se dio a conocer que el mandatario había cesado al secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, quien llevaba 13 años al frente del organismo que mide la pobreza en el país.

"Crearon aparatos burocráticos onerosos y sin beneficio. Llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas e independientes".

Además consideró que el Coneval hace funciones que puede desempeñar el Instituto Nacional de Geografía e Información (Inegi).