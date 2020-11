Gane quien gane, hay estabilidad en México; AMLO ante elecciones de Estados Unidos

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO, indicó en su conferencia matutina que en México hay estabilidad política ante la contienda electoral que se celebra hoy en Estados Unidos entre Joe Biden y el presidente Donald Trump.

AMLO fue cuestionado acerca de su postura sobre las elecciones de Estados Unidos, sin embargo el mandatario prefirió esperar a que se den los resultados para pronunciarse, sin embargo pudo asegura que cual sea el resultado México tendrá estabilidad debido a sus políticas.

“Aprovecho para decirles que estamos seguros que, ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera, pues nuestra economía es sólida, sana y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros”, declaró AMLO.

El presidente López Obrador recordó que durante las elecciones de 2006, el gobierno de España reconoció de manera anticipada, incluso antes que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el triunfo de Felipe Calderón, por ello esperará a que los resultados oficiales de las elecciones de Estados Unidos sean dados a conocer para pronunciarse.

Nosotros padecimos cuando nos hicieron un fraude en el 2006, que por falta de responsabilidad o desinformación el Gobierno español cometió el error de reconocer el triunfo de Calderón antes de que lo hiciera la autoridad electoral de México. Antes de que reconociera el Gobierno de Estados Unidos a Calderón, ya el Gobierno de España lo había hecho”.

AMLO aseguró que su gobierno no se adelantará ni creará pronósticos sobre el triunfo de las elecciones en Estados Unidos, pues consideró que las autoridades mexicanas deben ser respetuosas con los gobiernos extranjeros.

"Nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no adelantarnos, no hacer pronósticos y sobre todo no tomar partido, porque si no queremos que un Gobierno extranjero opine sobre lo que corresponde sólo a los mexicanos, no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas metiéndonos a la vida interna de otro país”, aseveró López Obrador.

Elecciones en Estados Unidos

Este martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Estados Unidos entre el candidato demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, este último buscando la reelección a la presidencia del país.

Las votaciones comenzaron semanas atrás gracias al sistema electoral de los diferentes estados del país vecino que permiten el voto anticipado acudiendo a las casillas o enviando el voto a través de correspondencia.

Sin embargo, este año las elecciones en Estados Unidos tuvieron adecuaciones debido a la pandemia por Covid-19, siendo uno de los países con el mayor número de muertes e infecciones por el SARS-CoV-2.