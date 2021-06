Ganó la Constitución, porque ya no la pueden modificar al antojo de AMLO: Chumel Torres

México.- El youtuber Chumel Torres aseguró que con las elecciones del 6 de junio los verdaderos ganadores no fueron los candidatos, sino el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Constitución, que ya no podrá ser modificada por Morena, que perdió la mayoría en la Cámara de Diputados según el PREP.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres afirmó que "ganamos", resaltando que las iniciativas de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya no serán aprobadas sin rechistar por los legisladores.

El influencer además sotstuvo que el INE "ganó" gracias a la ejemplar organización de la jornada electoral, que transcurrió sin grandes percances pese a que se trató de las elecciones intermedias más grandes de México.

Leer más: Kamala Harris se reunirá con AMLO tras la mañanera en Palacio Nacional

La "celebración" del conductor de El Pulso de la República se da luego de que los resultados preliminares (PREP) de las elecciones intermedias del 6 de junio demostraron que el partido de Morena seguirá siendo la primera fuerza en la Cámara de Diputados, pero perderá la llamada mayoría calificada de la que hasta ahora goza.

De acuerdo con conteo rápido del INE, Morena pasaría de tener 251 diputados a entre 190 y 203 en la Cámara, perdiendo su aplastante mayoría; mientras que sus aliados del Partido del Trabajo (PT), entre 35 y 41, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre 40 y 48. Los tres partidos aliados sumarían entre 265 y 292 diputados federales.

Mientras que del lado de la oposición, el PAN se llevaría de 106 a 117 diputaciones; el PRD, entre 12 y 21, y el PRI, de 63 a 75 curules, con lo que la llamada coalición "Va por México" lograría consolidarse como un contrapeso para el gobierno de AMLO, respaldado por Morena y sus aliados.

Aun con sumando los curules de Morena, PT y PVEM, faltarían al menos 42 diputados para alcanzar la mayoría calificada de 334 en San Lázaro que se necesita para realizar cambios a la Constitución, por lo que las reformas constitucionales ahora tendrían que negociarse con la oposición para su visto bueno.

Leer más: Estoy a favor de que se amplíe el mandato, no es una reelección: reitera AMLO apoyo a Arturo Zaldívar

Este panorama es el que ha generado satisfacción en Chumel Torres y otros líderes de opinión de la oposición, como el periodista Carlos Loret de Mola, que resaltó que el nuevo contrapeso legislativo ayudará a "resistirle" al presidente de México.

Este nuevo contrapeso legislativo no garantiza, porque no es lo suficientemente robusto, que AMLO no continúe con su impulso de avanzar hacia el país de un solo hombre (...) Pero lo que sí hay, a partir de anoche, es más músculo para resistirle", afirmó en su columna para The Washington Post.