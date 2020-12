Garantiza AMLO recursos para presa Santa María en Sinaloa

Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) señaló que ya se han invertido más de 2 mil millones de pesos en la construcción de la Prensa Santa María, en Sinaloa, pero se requieren más de 10 mil millones para que entre en operación tanto la parte de riego como la generación de energía.

El mandatario hizo el compromiso de concluir la obra a más tardar a finales de 2023, para lo que garantizó la existencia de recursos para la obra y destacó que para 2021 ya se tiene un presupuesto autorizado el cual se tendrá que ampliar, lo cual va a depender de la capacidad de ejecución que tiene la empresa que está al frente de los trabajos.

El mandatario indicó que hablarán con los mandos de la constructora ICA para que acelere los trabajos. AMLO indicó que esta empresa también participa en otras obras del gobierno, entre ellas un tramo del Tren Maya.

El presidente señaló que no faltarán los recursos para financiar esta obra, la cual saldrá de recursos del gobierno federal y no de créditos, pues insistió que en su gobierno no hay derroche, lujos ni corruptelas, por lo cual hay recursos para obras como la Santa María.

López Obrador reconoció a los comuneros afectados por la presa Santa María, quienes firmaron un convenio con el gobierno para permitir que se reiniciara el proyecto.

El presidente dijo que ha trabajado muy bien de la mano del gobierno de Quirino Ordaz y descartó que hubiesen diferencias entre el gobierno estatal y el federal.

Por otro lado, agregó que también se construirá un camino para mejorar el usado actualmente para llegar a la comunidad de Santa María y la presa, el cual es de terracería.

Tras finalizar su mensaje, el presidente AMLO dijo sentirse contento de visitar pueblos como Santa María, a los que dijo, llega por tierra y no en helicóptero.