Garantiza Iberdrola la multa de CRE 

México.- El juez federal Ramón Lozano Bernal notificó hoy que Iberdrola ya garantizó la multa de 9 mil 145 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le impuso el 25 de mayo, por lo que el Gobierno seguirá impedido para ejecutar dicha sanción sobre los bienes de la empresa española.

"Se tiene por cumplido el requisito de efectividad impuesto a la persona moral quejosa y por garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora. Por tanto, se ordena comunicar a las partes que la medida cautelar continúa surtiendo sus efectos", informó el juez.

La "autoridad exactora" es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante el cual la empresa presentó cartas de crédito bancarias que cubren el monto total de la multa a Iberdrola-la más alta que ha impuesto la CRE- así como actualizaciones para los siguientes 12 meses, mismas que se calculan según reglas del Código Fiscal de la Federación.

Lozano dejó abierta la posibilidad de que el SAT alegue que los requisitos para la suspensión definitiva no fueron debidamente cumplidos.

Se desconoce cuál fue el banco o bancos que expidieron las cartas de crédito, pero Iberdrola genera ventas anuales por más de 35 mil millones de euros y no es inusual que pueda obtener respaldo financiero.

La suspensión definitiva estará vigente durante todo el tiempo que tome al Poder Judicial resolver sobre la legalidad de la multa, que la CRE impuso por supuestas ventas ilegales de la filial Iberdrola Energía Monterrey en 2019 y 2020.

Tanto la empresa como el Gobierno impugnaron la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado de circuito, por lo que la medida podría ser modificada, confirmada o revocada en los próximos meses.

La suspensión definitiva fue concedida el 14 de julio. El 25 de julio, el SAT y la CRE pidieron al juez revocarla, alegando que Iberedrola había presentado las cartas de crédito por internet, cuando tenía que haberlo hecho de manera presencial.

Lozano rechazó esta petición, pues Iberedrola probó que el 22 de julio, cuando intentó exhibir la garantía en persona, encontró las oficinas del SAT cerradas por vacaciones.

La garantía se tiene que presentar al órgano tributario porque las multas que impone la CRE son créditos fiscales. La Ley de Amparo prevé que, en juicios contra deudas con el fisco, procede conceder la suspensión, siempre y cuando el contribuyente garantice el monto respectivo.

El pasado 19 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador atacó al juez Lozano e insinuó que Iberdrola presentó documentos falsos.

"A este juez nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos. Porque no fue un proceso, consideremos, cuidado; y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos", aseveró.