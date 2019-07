Garantizan derechos laborales a los Policías Federales

CDMX.- En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la transferencia de la Policía Federal a la Guardia Nacional no contempla despedir a ningún elemento activo, y quienes así lo decidan podrán sumarse al nuevo cuerpo de seguridad, con todos los derechos laborales que correspondan conforme a la Ley y al Reglamento de la Guardia Nacional, como su antigüedad, bonos, rango, capacitación, prestaciones y condiciones de seguridad social.

“A diferencia de los servidores públicos del gobierno federal, contarán con un seguro de gastos médicos privado, además de los servicios médicos que otorga el ISSSTE. Las prestaciones de los elementos de la Policía Federal que pasen a la Guardia Nacional se mejorarán de manera gradual hasta lograr su homologación con las que tiene el Ejército y la Marina, lo que incluirá apoyos de vivienda y becas escolares”, añadió.

El titular de la SSPC aseguró que quienes no deseen ingresar a la Guardia Nacional o no acrediten las evaluaciones de ingreso tienen la opción de integrarse al Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares, la Comisión Nacional de Búsqueda, Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Administración General de Aduanas, y de manera provisional a otras divisiones de la Policía Federal en tanto no sean transferidas, respetando su antigüedad, derechos y prestaciones que correspondan.

Durazo Montaño detalló que los elementos que se transfieran a la Guardia Nacional tendrán la posibilidad de optar por la región del país que les convenga para su adscripción permanente, en función de sus necesidades personales, de tal forma que puedan construir un proyecto de vida en compañía de sus familias.

Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. pic.twitter.com/Pos0rLnrMH — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) 4 de julio de 2019

Cabe señalar que se instalará una oficina de transición con presencia en los centros laborales de Policía Federal, en donde se resolverán todas las dudas e inconformidades y se brindará información, sobre las distintas opciones laborales dentro y fuera de la Guardia Nacional, así como asesoría jurídica y orientación administrativa. Con ello se pretende que los elementos planteen sus demandas por la vía institucional y no se lastime la imagen de una institución de gran trayectoria.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce el profesionalismo y la dedicación de los elementos de la Policía Federal.