García Luna era dedo chiquito de Calderón: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ex Secretario Genaro García Luna era el "dedo chiquito" de Felipe Calderón, por los señalamientos de que recibió sobornos del narcotráfico durante su gestión.

Indicó que, aunque "son palabras mayores" hablar de un narcoestado, lo señaló porque el ex funcionario del Gabinete federal servía a una de las bandas del crimen organizado.

"Se empezó a hablar de un narcoestado, esto data desde hace 10 años, desde que estaba el Gobierno de Calderón se declaró la guerra contra el narcotráfico, empezaron hablar del narcoestado y yo no creí en eso, no le daba entrada, pensaba: están volando, es desproporcionado, no, no es así, son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo pero narcoestado ya son palabras mayores.

Pero antier me salió, por qué no, si el que estaba cargo de la seguridad, al final le servía a una de las bandas, es como si uno de estos jefes hubiese estado de Vicepresidente de la República, porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón", señaló en conferencia.

En ese sentido, el Mandatario recordó el operativo donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, en Morelos, donde le fueron colocados billetes al cadáver, lo que calificó de montaje y un asunto fuera de lo normal.

"Y resulta que ese señor (García Luna) está acusado de recibir sobornos de una de las bandas del narcotráfico y empieza uno a recordar cómo ajustician a este señor Beltrán Leyva, en Morelos, de cómo le ponen billetes al cuerpo, dólares, todo un montaje, entonces, ¿qué es eso? No es un asunto normal", agregó.

