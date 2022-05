García Luna es un "bebé de pecho" comparado con AMLO: Lilly Téllez recuerda saludo a la mamá de "El Chapo"

México.- La senadora del PAN Lilly Téllez aseguró que Genaro García Luna es un "bebé de pecho" comparado con AMLO en la "narco política", al tiempo que recordó el polémico saludo del presidente a la mamá de "El Chapo" Guzmán.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el domingo 29 de mayo Lilly Téllez compartió la foto del presidente Andrés Manuel López Obrador saludando a la madre de Joaquín Guzmán Loera en marzo de 2020, durante una gira en Sinaloa.

La panista volvió a acusar al gobierno de AMLO de tener presuntos vínculos con el crimen organizado al comparar al mandatario con el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estado Unidos por diversos cargos de narcotráfico.

Sin embargo, Téllez aseguró que García Luna se queda corto ante AMLO en cuestiones de "narco política", pues sostiene que el exfuncionario sería un "bebé de pecho" comparado con el presidente de México en el tema.

"En la narco política, García Luna es un 'bebé de pecho' comparado con López Obrador", escribió Lilly Téllez sobre AMLO y García Luna.

La senadora del PAN hizo esta publicación mientras el presidente López Obrador se encontraba de gira en Sinaloa y la zona del "Triángulo Dorado", bastión el Cártel de Sinaloa.

Lilly Téllez comparó a AMLO con García Luna y recordó su saludo a la mamá de "El Chapo". Imagen: Captura de Twitter

La visita de AMLO a Sinaloa estuvo marcada por el momento en que un grupo de periodistas se topó con un retén de hombres armados en una carretera de Badiraguato, Sinaloa, mientras se dirigían al evento del presidente en Chihuahua.

Cuestionado sobre el hecho, AMLO negó que los grupos criminales tengan el control de México, señaló que eso es lo que piensan "los conservadores" y subrayó que él "no es Felipe Calderón".

Además, aseguró que en el gobierno federal ya no hay personajes como Genaro García Luna, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad durante el sexenio de Calderón y está en espera de iniciar su juicio en Estados Unidos por recibir presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.

"¿Los grupos (criminales) no tienen control del territorio del país?", le preguntaron reporteros, a lo que AMLO respondió: "No, no, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón, para que quede claro".

"¿Tiene control el gobierno de la República del territorio?", le preguntaron de nuevo, a lo que el presidente dijo: "Sí, sí, ya no hay en el gobierno un... ¿Cómo se llama el que está peso? García Luna, ya no hay de esos".

Sobre el "narco retén" con el que se toparon periodistas en la zona serrana de Sinaloa, el presidente López Obrador minimizó el hecho y sentenció que "no pasa nada, no pasó nada".

Respecto al saludo a la mamá de "El Chapo" Guzmán, cabe recordar que recientemente AMLO volvió a defender la acción asegurando que no pierde nada y su conciencia está tranquila.

"Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia. Me bajé y fui a donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada, nada, nada", dijo AMLO sobre el saludo a Doña Consuelo.