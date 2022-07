García Vilchis exhibe a Xóchitl Gálvez por defender refinería de Calderón y rechazar la de AMLO

"Señorita @_LizVilchis, hace ¡12 años!, con tecnología anticontaminante adecuada, era buena idea construir una refinería en Tula. Hoy, con la transición energética, ya no lo es . Los tiempos cambian, mi visión también. No intente descalificar lo que desconoce", le respondió la panista a García Vilchis.

Además, justificó su postura en favor de la refinería de Tula señalando que en aquel entonces "era buena idea" construirla, pero actualmente ya no es viable ante la transición energética.

" La experta y legisladora panista ya cambió de opinión . Quizá la señora Gálvez no está enterada que en este momento se construyen 80 refinerías en países como China, Arabia Saudita, y que en México tienen contempladas las energías renovables", señaló la funcionaria.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.