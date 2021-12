García Vilchis no sabrá leer, pero no dice mentiras: ¿AMLO la defiende de Felipe Calderón?

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró que Elizabeth García Vilchis no sabía leer, pero que no era mentirosa, a modo de defensa de la funcionaria contra los dichos de Felipe Calderon Hinojosa.

En la conferencia Mañanera del 08 de diciembre del 2021, el presidente mexicano también conocido como AMLO salió en defensa de Elizabeth García, la funcionaria encargada de presentar la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, la cual se realiza cada miércoles en la conferencia.

El 05 de diciembre del 2021, el ex presidente Felipe Calderón publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que Elizabeth García Vilchis no sabe leer y que debía presentar en su sección el supuesto montaje que hizo AMLO con el Tren México - Toluca.

“Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera””, tuiteó Felipe Calderón.

Tuit de Felipe Calderón

Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio respuesta a lo publicado por Calderón Hinojosa, burlándose de que el ex presidente piense que aún se hacen montajes.

“Este cree que nos quedamos en la época de los montajes”, respondió AMLO a Felipe Calderón ante los dichos sobre el Tren México - Toluca, uno de los megaproyectos del Gobierno Federal y sobre el cual se presentan avances cada lunes.

Posteriormente, AMLO dio lectura al resto del tuit de Felipe Calderón, donde el ex presidente acusaba a Elizabeth García Vilchis de no saber leer, lo que terminaría replicando AMLO al momento de defenderla.

”Qué los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana”, leyó AMLO del tuit de Felipe Calderón y respondió: “Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”.

Tras ello, se hizo una toma bastante clara de Elizabeth García Vilchis donde se le ve sonriendo, mientras mira al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reacción de García Vilchis al momento que AMLO replicó que ella no sabía leer. Foto: Captura de Video

Finalmente, el presidente López Obrador pidió a Felipe Calderón que cuide su prestigio como ex presidente de México, pues está diciendo mentiras y se ve exhibido en redes sociales.

“Pero es una vergüenza y así, ojalá y cuide su prestigio, se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios, pero deben de cuidarse y sobretodo un expresidente, por lo que representó, pues a México en su tiempo, los periodistas lo mismo, tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética”, finalizó AMLO.