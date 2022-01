Gasto del INE ha ido creciendo, no tienen conciencia de austeridad: AMLO

Criticó a los consejeros del INE porque a pesar de tener doctorados en la escuela no les enseñaron ejemplos como el de los héroes liberales, que zurcían sus uniformes o se negaban a cobrarle a la patria.

" En lo del INE son abusos, excesos y derroche porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad , porque no es un asunto administrativo, es un asunto de principios", opinó el titular del Ejecutivo.

"Cuando se aplicó el plan de austeridad empezaron a haber amparos y con argumentos leguleyos o excusas empezó a decir que no se le podía quitar el sueldo a un trabajador , como si se tratara de un obrero; estamos hablando de un alto funcionario", aseveró.

" El gasto del INE ha ido creciendo, no ha habido un plan de austeridad. Les puedo garantizar que los senadores y los diputados ganan menos porque hubo en el Poder Legislativo un ajuste, un plan de austeridad. Un senador ahora debe estar ganando la mitad de lo que ganaba en el gobierno anterior", expuso Andrés Manuel López Obrador.

México.- El presidente AMLO acusó que el gasto del INE ha ido creciendo , pues los consejeros electorales no tienen conciencia de austeridad , retomando así sus declaraciones contra el Instituto Nacional Electoral por alegar falta de presupuesto para la revocación de mandato.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.