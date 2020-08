Hugo López-Gatell les contesta a los gobernadores que exigen su renuncia

Ciudad de México.- Ante la exigencia pública que hicieron gobernadores de México para que Hugo López-Gatell presente su renuncia, pues aseguran no ha sabido manejar adecuadamente la epidemia, el sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud contestó que, pese a todo eso, los respeta y dejó claro que solo son nueves de 32 mandatarios estatales, los que hicieron esta solicitud.

No hay respuesta a ellos, la respuesta es al público, no son diez gobernadores, sino nueve, pues el gobernador Javier Corral se ha deslindado de esa carta, pues no fue consultado”, menciono, Gatell.