Gente no apoya protestas violentas del 8M, por eso no llenaron el Zócalo: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la población no apoya las protestas violentas a pesar de tener una causa noble, y puso de ejemplo que el día de ayer, en el 8M, no se llenó el Zócalo en la Ciudad de México.

"La gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo, por eso ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo", declaró el presidente mexicano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El día 08 de marzo se conmemora internacionalmente el Día de la Mujer, lo que en los últimos años ha significado un marchas y protestas, tanto pacíficas como violentas, por parte de mujeres que buscan que sus derechos sean respetados. Usualmente las activistas de estos movimientos son llamadas feministas.

Leer más: Protestas feministas en México, lucha contra las violencias

Por ello, se realizaron marchas y protestas en el Zócalo de la Ciudad de México, el lugar más emblemático para exigir justicia en el centro del país, y donde las grandes marchas y eventos sociales suelen ocurrir o terminar.

Así como se han popularizado año con año, las protestas para defender los derechos las mujeres, también se ha difundido una estrecha relación entre estas protestas y actos vandalicos contra bienes públicos y privados.

Actos que son aceptados y argumentados por una parte de la población, y reprochados por otra, que afirma que la violencia no debe ser usada en las protestas, entre ellos, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Como muestra de su rechazo a la violencia en estas protestas y en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, colocaron vallas alrededor de Palacio Nacional, así como de otros monumentos históricos del país.

Con el fin de evitar el vandalismo y la confrontación contra las autoridades que resguardarían dichos monumentos.

A pesar de ello, durante las protestas de mujeres realizadas el día de ayer, se lograron derribar múltiples muros que protegían Palacion Nacional en la Ciudad de México, por parte de mujeres y hombres que se infiltraron en la protesta.

Como respuesta, mujeres policías formaron un muro de escudos para evitar el acceso a Palacio Nacional, durante esta formación, las policías fueron atacadas con fuego en múltiples ocasiones.

Esto provocó que aumentara la tensión, entre las manifestantes y las policías, dando como resultado que 62 policías resultaran lesionadas, así como también 19 civiles.

Da tristeza y avergüenza: AMLO

Previo a afirmar que la protesta no llenó el Zócalo de la Ciudad de México, calificó de vergonzozo y triste los violentos actos que se realizaron contra las mujeres policías que defendían el Palacio Nacional.

Leer más: Detectan a hombres infiltrados en marchas del 8M en la CDMX

"La verdad hasta da tristeza y avergüenza”, declaró AMLO al señalar una imagen que presentó en la conferencia Mañanera, en la cual se observaba como rociaban de gasolina a las policías.

Por otra parte, agradeció a las y los policías de la Ciudad de México que defendieron Palacio Nacional por no caer en provocaciones.