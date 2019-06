Geraldine Ponce envía un conmovedor mensaje a Beatriz Gutiérrez

Le agradezco de corazón, @BeatrizGMuller, sus palabras y respaldo ante la ola de ataques de la cual he sido víctima en días recientes; esto no me detiene, seguiré trabajando por Nayarit y por México y como se lo he dicho y lo reitero, es usted una mujer a la que admiro mucho. pic.twitter.com/z3y0gC1iKD