Geraldine Ponce se toma foto con aves y dice tener la sangre dulce

En un parque de Santo Domingo, de pronto me llené de aves, una señora me dijo: “tienes sangre dulce, se te suben solitos, hay quienes ni dándoles comida se les acercan”. No sé la razón, pero me sentí súper motivada; les deseo un buen fin de semana, nos vemos el lunes en Tepic! pic.twitter.com/zuZUYnHPBY