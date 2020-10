Gerardo Vargas Landeros no aparece en registro de militantes de Morena

Sinaloa.- Al ser cuestionada sobre la aspiración de Gerardo Vargas Landeros para contender por la gubernatura de Sinaloa a través de Morena, la delegada del partido, Carol Arriaga manifestó que, el político no aparece registrado en el padrón de afiliados de Morena ante el INE.

Afirmó, no conocer al exsecretario de gobierno pero que, es de su conocimiento que Vargas Landeros, no tiene carrera morenista y ni ha trabajado por la permanencia y construcción de la Cuarta Transformación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por ello, manifestó que, Gerardo Vargas no debería merecer estar ocupando una candidatura morenista, sin embargo, dijo que, será la ciudanía la que decida quienes serán sus candidatos en el 2021.

“El padrón de Morena es información pública y él no está en el padrón que nosotros registramos ante el INE, no es una persona afiliada, es posible que sea candidatos porque nosotros tenemos candidaturas de personas externas, pero si no ha trabajado por el partido y tiene historial el corrupción no podrá contender”, dijo.