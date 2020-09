Gerardo Vargas reitera a Rubén Rocha Moya ser parte de 4T

México.- Luego de que Gerardo Vargas Landeros publicara en sus redes sociales un video donde responde directamente al senador Rubén Rocha Moya, ser parte de la Cuarta Transformación (4T), este último dijo que, no caería en el juego del expriista y no quiso abundar en mayores declaraciones al respecto.

Esta mañana, Gerardo Vargas Landeros, publicó en su cuenta de twitter un video donde le dice al Senador morenista que está debidamente acreditado como miembro de Morena y que, será la militancia la defina quien será el próximo candidato a la gubernatura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ante algunas descalificaciones que han hecho de mi persona, quiero hacer algunas presiones, Rubén Rocha Moya quiero decirte con el debido respeto y con toda la claridad, soy parte de la Cuarta Transformación, soy miembro de Morena, debidamente acreditado, quiero decir que creo en la democracia de la 4T y en los estatutos dice que serán los ciudadanos los que tomen las decisiones de quienes serán los candidatos, hago un llamado a todo Sinaloa para que la democracia impere en este proceso en unidad y conciliación”, expresó.

En respuesta, Rocha Moya, negó hablar sobre el tema y aclaró que no caerá en el juego.

“No es tema, no lo voy a contestar no le respondo a nadie, no caeré en el juego, no voy hablar de ese, tengo mi derecho a no declarar”, dijo.