Gertz Manero está enfurecido y buscará venganza por fotos de Lozoya: Riva Palacio

Riva Palacio advirtió que el titular de la FGR está "echando espuma por la boca" y buscará venganza, por lo que el caso Lozoya corre el riesgo de fracasar, aunque no se sabe a ciencia cierta qué hará.

"Si en casi año y medio no entregó ninguna prueba que sustentara sus acusaciones, ¿qué hace pensar que ahora sí lo hará?", cuestionó Riva Palacio.

Toda esta polémica complica cada vez más el panorama del caso Lozoya para Gertz Manero, quien según el periodista "no se ve cómo evitará que su investigación joya contra la corrupción colapse".

Al padre de Lozoya le reclamaron por qué su hijo no se había presentado a los citatorios derivados de dos carpetas de investigación contra él, especialmente la de la demanda por daño moral que interpuso la periodista Lourdes Mendoza.

Además, el fiscal se comprometió con el presidente de México a entregarle un informe sobre lo sucedido, lo que hasta el momento no ha ocurrido, según las fuentes del columnista.

Raúl Durán Periodista

