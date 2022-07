Gertz Manero no ha cometido delitos graves: justifica AMLO no destitución del titular de la FGR

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no destituirá a Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, porque no considera que haya cometido delitos graves.

AMLO fue cuestionado una vez más sobre Gertz Manero y su permanencia al frente de la FGR, cuando ya se han dado a conocer diferentes polémicas y se le ha acusado de abuso de poder, siendo el caso de su cuñada uno de los más relevantes.

Sin embargo, el mandatario feral reiteró su confianza en Alejandro Gertz Manero, indicando que él no considera que se estén cometiendo delitos graves desde la Fiscalía, tales como abuso de poder, pese a las pruebas que se han mostrado.

“Yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar y somos libres y además no descalifico a nadie, pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar, entonces hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro y cada quien tiene su manera de pensar”, declaró el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, agregó que el como presidente de la República, tiene la facultad para destituir a Gertz Manero del puesto, pero no lo hará, sino que seguirá trabajando para mantener la paz y gobernabilidad en México.

“Yo como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, tengo que buscar que mantengamos la paz la tranquilidad en México, aunque no les gustes a nuestros adversarios, tenemos paz, tranquilidad, quisiera yo que fuese plena, pero no es que vivamos en la anarquía, en el desorden”, aseveró el mandatario.