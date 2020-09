Gestión al campo y leyes educativas, presume Rubén Rocha Moya en su segundo informe

Sinaloa.- Impulso a la fijación del precio de comercialización del maíz y la emisión de las reformas constitucionales y leyes secundarias en materia educativa fueron los principales temas destacados por el senador Rubén Rocha Moya en su Segundo Informe de actividades legislativas.

En comparación con su primer año legislativo, el senador reconoció que la pandemia interrumpió las labores de todos, al igual que sus gestiones, por lo que este segundo año de actividades podría resultar poco novedoso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, resaltó que el Poder Legislativo hizo los esfuerzos pertinentes para suspender en lo mínimo sus obligaciones y que con reuniones virtuales y semipresenciales los senadores pudieron sacar adelante la prohibición de la condonación de impuestos con la reforma constitucional al artículo 28.

Destacó el impulso al derecho de acceso a la salud con la creación de Ley de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y garantizar los apoyos sociales de forma constitucional a los adultos mayores, infantes y personas con discapacidad.

El senador se comprometió a indagar por un presupuesto digno y justo para Sinaloa en el 2021, sobre todo para el sector campesino.

Sobre el Insabi

Rocha se refirió al Frente Nacional Ciudadano que mantiene su protesta en la Ciudad de México y a quienes llamó “opositores” del actual régimen a que se conduzcan por la vía legal, y que si piensan que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido, que soliciten la revocación de mandato mediante la consulta popular: “Es una invitación no solamente a Frenaaa, es una invitación a todos aquellos opositores al régimen y que consideran que deben deponer al presidente. No lo hagan por otra vía, háganlo por la vía democrática. Ahí está la revocación de mandato”.

Acompañado por un reducido número de personajes de la política, entre ellos el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, la senadora Imelda Castro y los rectores de la UAS y UAdeO, Juan Eulogio Guerra y Silvia Paz Díaz Camacho, respectivamente, además de la presidenta de Jucopo en el Congreso local, Graciela Domínguez Nava, Rocha Moya rindió cuentas de sus gestiones también ante un público virtual conectado vía Zoom.

Gerardo Vargas le manda mensaje a Rocha, pero este calla

El morenista Rubén Rocha Moya no quiso entrar en polémica y se negó a responder el mensaje que a través de Twitter le envió ayer Gerardo Vargas Landeros, quien en su aspiración de competir por la candidatura de este partido a la gubernatura de Sinaloa para 2021 le reiteró ser parte de la Cuarta Transformación y miembro de Morena debidamente acreditado.

Al ser cuestionado sobre este mensaje del expriista, Rocha Moya respondió: “No es tema. No lo voy a contestar. No le respondo a nadie. No caeré en el juego. No voy a hablar de ese. Tengo mi derecho a no declarar”.

En su video, Vargas Landeros dijo que “ante algunas descalificaciones que han hecho de mi persona, quiero hacer algunas precisiones. Rubén Rocha Moya, quiero decirte con el debido respeto y con toda la claridad, soy parte de la Cuarta Transformación. Soy miembro de Morena, debidamente acreditado. Quiero decir que creo en la democracia de la 4T, y en los estatutos dice que serán los ciudadanos los que tomen las decisiones de quiénes son lo que nos van a representar...”.