Gestionan cambios a Ley Ambiental en Sinaloa

Hace al menos 20 años desde que algunos grupos de ambientalistas organizados se propusieran formular por primera vez una ley ambiental para el estado de Sinaloa que permitiera la regulación en el estado de las cuestiones ambientales. Actualmente se gestionan nuevos cambios a dicho reglamento en el Congreso del Estado.

En entrevista para EL DEBATE, Joel Retamoza, representante de la Alianza Ambientalista de Sinaloa, nos expone los motivos de hacer cambios a la legislación actual; además, se consultó también a la experta Sandra Guido para tomar en cuenta sus consideraciones al respecto.

Derecho ambiental

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Estados deben garantizar a los ciudadanos el disfrute de un medio ambiente sano, que garantice el desarrollo humano en todos los aspectos; en ese sentido, el derecho ambiental se vuelve base del desarrollo sostenible, alrededor del cual los Estados desarrollen leyes, políticas y normas para gestionar la protección del ambiente.

Para ello, la ONU organiza informes, conferencias, tratados, convenios y protocolos internacionales que puedan servir de guía o modelos a los países para conformar su legislación en materia de medio ambiente.

En México, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la Constitución política contempla en el artículo 4 el principio de protección del medio ambiente para que toda persona pueda disfrutar de desarrollo y bienestar.

Mientras que el artículo 25 incorpora el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad, con lo que se establece la base constitucional del desarrollo sustentable y sostenible en el país, y bajo estas premisas los estados en la República Mexicana deben contar con leyes que garanticen el bienestar humano-ambiental desde las localidades.

Ley ambiental en Sinaloa

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Sinaloa refiere que en el estado en los últimos años se ha estado trabajando en conjunto con la ciudadanía, mediante consultas ciudadanas, en la actualización y publicación de reglamentos de materia ambiental, entre ellos la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, en la cual se integran las cuestiones de evaluación del impacto ambiental, las áreas naturales protegidas, el ordenamiento ecológico del territorio y los parámetros para la autorregulación y auditoría ambiental.

Estas mejoras y consultas continúan hasta nuestros días, y es ahí donde se suman organismos ciudadanos, como la Alianza Ambientalista Sinaloense, que actualmente gestionan cambios para la mejora y ampliación de las leyes en materia ambiental en el estado de Sinaloa.

Las modificaciones a la ley ambiental de Sinaloa. Imagen: El Debate

Propuesta de cambio

Según Joel Gerardo Retamoza López, la última propuesta de modificación a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, que se está gestionando y lleva seguimiento, fue llevada ante el Congreso del Estado el día 28 de noviembre del 2018 por las diputadas Alma Rosa Garzón Aguilar, Francisca Abelló Jordá y el diputado Apolinar García Carrera, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, junto a José Antonio Sauceda Pérez y él mismo, como miembros de la Alianza Ambientalista Sinaloense, en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

El acto, según Retamoza, se lleva a cabo con la intención de reponer los artículos que se quitaron a la ley en la legislatura pasada, y el planteamiento de los cambios tiene la intención de reponer los derechos humanos ambientales que fueron mutilados en las anteriores reformas a la ley ambiental del estado.

El ambientalista mencionó que se anexaron puntos que tienen que ver con contemplar la existencia de una Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) para impulsar la creación de esta, pero también para llevar a cabo la conformación de un reglamento para constituir un consejo estatal de protección al ambiente, que sea mayoritariamente ciudadano y descentralizado, que influya en las decisiones ambientales de Sinaloa, “En la reforma anterior se le daba todas las atribuciones al secretario de Desarrollo Sustentable, lo tienen como presidente de este consejo, y pues no es posible, no hay representatividad del ciudadano, es decir, no tiene peso en lo que se refiere a voz y voto”.

El activista añadió que la nueva propuesta de ley toma en cuenta a los sectores empresarial, social, académico y de investigación en la conformación del consejo estatal de protección al ambiente, con la intención de darles verdadera capacidad de participación mediante la capacidad voto.

La propuesta de ley ya lleva primera y segunda lectura en el pleno, así también ya ha sido enviada a Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Ecología para la elaboración del dictamen de la misma. “Hay un compromiso por parte del Congreso del Estado, que en este receso al que van a entrar ellos de dos meses, se elabore el dictamen; y que para octubre, cuando ellos regresen al tercer periodo, pueda ser sometido a votación”.

Algo que es relevante en la propuesta de ley es la conformación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, pues en México ya existen al menos 16 de este tipo de organismos, según refiere la Universidad Nacional Autónoma de México.

A favor de la Procuraduría Ambiental

Sandra Guido, doctora e investigadora en medio ambiente, considera positiva la conformación de una Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. “Yo he escuchado a muchísimas organizaciones en algunos foros que han manifestado esa necesidad. Estamos de acuerdo, es importantísimo que el Estado tenga un organismo que ejecute y vigile la aplicación de la Ley Ambiental Estatal”.

En ese sentido, Sandra, directora ejecutiva del organismo Conselva, menciona que están de acuerdo con la Alianza Ambientalista Sinaloense; pero que en cuanto a la conformación de un consejo mayoritariamente ciudadano, se debería analizar con la ciudadanía y el sector ambientalista en general, para considerar si realmente esto es lo que se necesita en Sinaloa, pues considerando que se conforme como organismo netamente autónomo, se le destinarían recursos presupuestales.

De igual manera, propone considerar la realización de foros para que la misma sociedad y colectivos ambientales participen y acuerden cómo intervenir en las actividades ecológicas y temas ambientales en el estado.

Problemas ambientales a resolverse

Al preguntarle a Sandra qué problemas medioambientales se deben atender en Sinaloa, la investigadora comentó que existen muchos problemas de contaminación en el estado, y que se deben atender. Mencionó la gestión de desechos sólidos, su reciclaje, reducción, reutilización; y que en la cuestión de la basura también debe resolverse el tema de relleno sanitario.

Está por atenderse también la contaminación por ruidos, la contaminación del aire, fortalecer el área forestal, las áreas naturales protegidas de carácter estatal y municipal, y que protejan sitios críticos para la recarga de agua, el manejo de cuencas que, si bien alguna de estas situaciones corresponde a la jurisdicción federal, también corresponde al estado resolverlas. Guido dijo al respecto:

“Sí creo que tenemos una agenda amplia, la coordinación estado y federación es fundamental. Sí tenemos una ley que necesita cambios y ajustes, sabemos que existe una propuesta elaborada por una consultoría de expertos sobre los cambios que necesita nuestra ley para operar de manera congruente con las nuevas leyes que se tienen en el sector ambiental en México”.

Otra propuesta de ley ambiental

Ahondando en las necesidades legislativas, añadió que nuestra ley actualmente no tiene compatibilidad con una serie de leyes actuales de carácter federal y que sí es necesario modificarla, y que en la mesa de sustentabilidad del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) se tiene una propuesta diferente de la de la Alianza Ambientalista Sinaloense de cuáles son las modificaciones que necesita la ley para operar en sinergia y en coordinación con las leyes federales.

Desde El DEBATE se llamó a Codesin para analizar esas propuestas de modificaciones a la ley, pero no hubo contestación en la línea telefónica. Cabe señalar también que, según lo dicho por Joel Retamoza, vocero de la Alianza Ambientalista Sinaloense, la actual propuesta de ley se realizó en consenso con la ciudadanía y diversas organizaciones ambientalistas, y para ello se llamó a la ciudadanía a participar en foros de discusión encaminados a realizar los cambios actuales que ellos proponen.