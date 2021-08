Gira juez orden de aprehensión contra el diputado Saúl Huerta

México.- Un juez liberó una orden de arresto contra el ex morenista Benjamín Saúl Huerta Corona, quien el día de ayer fue despojado del fuero constitucional para que enfrente los señalamientos que pesan en su contra por el delito de abuso sexual a menores de edad.

El día de ayer, miércoles 11 de agosto, la Cámara Baja del Congreso de la Unión erigida como Jurado de Procedencia, aprobó votar a favor de quitarle la inmunidad procesal a Huerta Corona.

En entrevista para Telediario, el abogado del diputado federal Rafael Inti Castillo afirmó que su cliente enfrentará el proceso en su contra, a pesar de que ello implique prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, enfatizó que el legislador desaforado se encuentra en México, en concreto, en la Ciudad de México, asegurando que está preparándose, no únicamente para entregarse ante las autoridades capitalinas, sino también para presentarse ante el juez que giro la orden de aprehensión en su contra.

El letrado señaló que cuentan con pruebas que muestran la inocencia de Saúl Huerta, sin embargo, sostuvo que requieren de las autoridades para poder conseguirlas, ya que algunos de los testigos a su favor se han negado a involucrarse en el caso.

No obstante, cabe recordar que, el pasado martes 10 de agosto, la Sección Instructora reveló que el ex morenista no había presentado ni un solo indicio que intentara demostrar su inocencia ante los cargos que se le imputan, aunque Huerta sí acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por haber filtrado las carpetas de investigación a los medios de comunicación nacionales.

Ayer que se desaforo a Saúl Huerta y Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, ninguno de los dos estuvo presente en la sesión extraordinaria. La Fiscalía capitalina dio a conocer que desde el pasado 26 de julio Toledo había salido de México con rumbo a Chile.